ALESTORM kündigt neue EP an



Momentan sind die berüchtigten Metal-Piraten ja auf Europatour mit SALTATIO MORTIS. Hier die Tourdaten:



SALTATIO MORTIS / ALESTORM Live 2023



15.11.23 CR – Zagreb / Boogaloo

17.11.23 DE – Geiselwind / Eventhalle

18.11.23 DE – München / Zenith

19.11.23 AT – Wien / Gasometer

21.11.23 DK – Aarhus / Voxhall

22.11.23 DE – Hamburg / Sporthalle

23.11.23 CZ – Prag / Roxy

24.11.23 DE – Ludwigsburg / MHP Arena

25.11.23 DE - Bochum / Ruhrcongress

26.11.23 BE – Liege / OM

28.11.23 FR – Lille / Splendid

29.11.23 FR – Meth / BAM

01.12.23 DE – Hannover / Swiss Life Hall



Im Frühjahr geht ALESTORM auf Headliner-Tour nach Amerika, gleichzeitig kündigt die Band ihre neue EP "Voyage of the Dead Marauder" an, die am 22. März 2024 über Napalm Records erscheint und folgende Tracks beinhaltet:



"Voyage Of The Dead Marauder" Trackliste:



1. Voyage Of The Dead Marauder

2. Uzbekistan

3. The Last Saskatchewan Pirate

4. Sea Shanty 2

5. Cock



