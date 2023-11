KINGS WINTER und die andere Seite der Angst

Am 28. Januar 2024 veröffentlicht KINGS WINTER mit "The Other Side Of Fear" ein neues Album. Den Titeltrack gibt es bereits als erste Auskopplung, die Trackliste könnt ihr euch auch schon anschauen.



"The Other Side Of Fear" Trackliste:



1.The Other Side Of Fear

2.When Tyrants Fall

3.The Lost Art Of Grey

4.Shadow Of The Cross

5.Destroyer Of Worlds

6.Sonic Thunderstorm

7.Revolution's Name

8.The Darkness Within



The Other Side Of Fear







https://www.youtube.com/watch?v=ODf9gAXkLIc

