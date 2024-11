AD INFINITUM singt eine Hymne für die Gebrochenen

Im Oktober 2024 erschien via Napalm Records das Album "Abyss" von AD INFINITUM. Mit 'Anthem For The Broken' gibt es heute ein neues, spektakuläres Video.



Anthem For The Broken







https://www.youtube.com/watch?v=uNgxoxvSuJE

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ad infinitum abyss anthem for the broken