ACHIM REICHEL: Das Abschiedskonzert zum Hören und Sehen

Kaum zu glauben, dass Achim Reichel am 28. Januar des kommenden Jahres schon 80 Jahre alt wird. Das ist auf jeden Fall ein Grund zum Feiern!

Bereits am 26. Januar 2024 erscheint "Schön War Es Doch - Das Abschiedskonzert" in diversen Formaten. Das Album kann bereits vorbestellt werden. Das Album präsentiert eine achtköpfige Besetzung mit neuen Arrangements und einem Repertoire, das von Bläsern geprägt ist. Dabei dürfen Titel wie 'Der Spieler', 'Regenballade', 'Auf der Reeperbahn nachts um halb eins' oder 'Aloha Heja He' natürlich nicht fehlen. Als besonderes Highlight enthält die neue Veröffentlichung den Bonustitel 'Aber schön war es doch', in dem Achim Reichel mit seiner unverkennbaren Art dem Original von Hildegard Knef eine ganz eigene Note verleiht und neue Akzente setzt.

Im März 2024 folgt die ausgedehnte „Schön war es doch!“-Abschiedstour mit 15 Terminen, die sich kreuz und quer durch Deutschland erstreckt und von der Band begleitet wird. Dabei wird Achim Reichel einen Querschnitt seiner einzigartigen Kreativität präsentieren, angefangen von Shanty-Rock bis hin zu Vertonungen deutscher Dichter-Balladen und selbst geschriebenen Pophits. In seiner 60jährigen Karriere hat er immer wieder mit neuen Überraschungen begeistert. Ein Beispiel dafür ist sein avantgardistisches A.R. & Machines Projekt "Die Grüne Reise", das er 2017 in der Elbphilharmonie wieder fulminant auferstehen ließ.

Daten „Schön war es doch!“-Abschiedstour:





09.03.24 KIEL Wunderino Arena

10.03.24 OLDENBURG Kulturetage

12.03.24 WILHELMSHAVEN Pumpwerk

14.03.24 HAMBURG Elbphilharmonie

15.03.24 BREMEN Metropol Theater

17.03.24 BRAUNSCHWEIG Volkswagen Halle

19.03.24 GÜTERSLOH Theater Gütersloh

20.03.24 BERLIN Philharmonie

21.03.24 GÖTTINGEN Deutsches Theater

23.03.24 FRANKFURT Alte Oper

25.03.24 LÜBECK MUK

26.03.24 OSNABRÜCK OsnabrückHalle

28.03.24 ESSEN Philharmonie

30.03.24 HANNOVER Theater Am Aegi

31.03.24 KÖLN Gloria

Photo Credit: Hinrich Franck