ROCK OUT FESTIVAL 2023: Running Order und weitere Infos

In etwas mehr als 48 Stunden beginnt der Einlass für das ROCK OUT Festival in Augsburg. Für die Besucher und die, die es noch werden wollen haben wir noch ein paar Informationen. Beginnen wir mit der Running Order:

VIP - Einlass: 15:00 Uhr

Einlass: 15:30 Uhr

All For Metal: 17:00 - 17:30 Uhr

Phil Campbell & The Bastard Sons: 17:55 . 18:40 Uhr

The Dead Daisies: 19:05 - 20:00 Uhr

Extreme: 20:25 Uhr - 21:25 Uhr

Gotthard: 21:55 - 22:55 Uhr

Accept: 23:25 - 00:30 Uhr

Ende: ca. 00:30 Uhr

Damit Ihr Euch nicht verlauft, haben wir noch den Geländeplan:

Neben einem reichhaltigen Speiseangebot habt Ihr noch die Möglichkeit bei Thomas Ewerhard vorbeizuschauen. In seiner Ausstellung könnt Ihr ein paar schöne Kunstwerke bestaunen und vielleicht sogar kaufen. Thomas hat viele Albencover für nahmhafte Bands wie z. B. AVANTASIA gestaltet.

Das ROCK OUT Festival findet am 15. Dezember in der Augsburger Schwabenhalle am Messezentrum statt. Tickets erhaltet Ihr über Allgäu Concerts