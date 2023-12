GHOST MAN ON THIRD - Neue Single und Video

Bevor am 12.Januar 2024 die neue EP "Let The Boy Watch" von GHOST MAN ON THIRD erscheint, gibt es noch eine neue Single samt Video, welches wir Euch nicht vorenthalten möchten. Der Künstler über den Song:

"Let The Boy Watch wäre ohne Will Ferrell niemals entstanden. Was schrieb er mir erst heute Morgen wieder: „You´re the worlds best human I´ve ever met. Thank you for letting me get to know you.“ Was für ein weiser Mann. Was soll ich sagen, ich bin ein großer Fan seiner Filme und von seinem Humor. Ich liebe seinen Charakter aus der Serie „Eastbound & Down“. Durch ein großartiges Outtake daraus entstand schließlich die Inspiration zum Song „Let The Boy Watch“. Eine Hommage voller 80ies Sounds, rockigen Drums und einem fulminanten Finale - von mir an Ihn. Danke Will"