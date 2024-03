ABORTED: neues Video zum Album-Release

Seit dem 15. März 2024 ist das neue Album "Vaults Of Horror" von ABORTED erhältlich. Mit 'Condemned To Rot' ist eine weitere Auskopplung erschienen.



Lest dazu auch das Interview, das Kollege Marcel mit Sänger Sven de Caluwé geführt hat.



"Vaults Of Horror" Trackliste:



01. Dreadbringer, feat Ben Duerr

02. Condemned To Rot, feat. Francesco Paoli

03. Brotherhood Of Sleep, feat. Johnny Ciardullo

04. Death Cult, feat. Alex Erian

05. Hell Bound, feat. Matt McGachy

06. Insect Politics, feat. Jason Evans

07. The Golgothan, feat. Hal Microutsicos

08. The Shape Of Hate, Oliver Rae Aleron

09. Naturom Demonto, feat. David Simonich

10. Malevolent Haze, feat. Ricky Hoover



Condemned To Rot, feat. Francesco Paoli







https://www.youtube.com/watch?v=3SVubmozFRA

