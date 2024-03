BAT: die Fledernmaus ist wieder unterwegs

... und bringt die Ankündigung eines neuen Albums unter die Leute. Am 17. Mai 2024 erscheint via Nuclear Blast "Under The Crooked Claw", das Video zu 'Rite For Exorcism' zeigt schon einmal, wohin die Reise geht.



"Under The Crooked Claw" Trackliste:



01. Una Torcia Illumina Il Cielo (Fabio Frizzi)

02. Vampyre Lore

03. Rite For Exorcism

04. Streetbanger

05. Just Buried

06. Warshock

07. Horror Vision

08. Battered

09. Revenge Of The Wolf

10. Marauders Of Doom

11. Electric Warning

12. Bastardized Force

13. Final Strike



Rite For Exorcism







https://www.youtube.com/watch?v=r9XsmFB8W08

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bat under the crooked claw rite for exorcism