Hellenischer Black Metal, wie er grandioser kaum sein könnte.

Griechischer Black Metal ist anders, er ist theatralischer, er ist an sich ein bisschen verspielter, gelegentlich ist er in seinen Statements auch eine Spur radikaler. Doch eines ist eigentlich immer gewiss: Sollte es eine hellenische Schwarzmetall-Combo ins Labelprogramm einer renommierten Plattenfirma schaffen, ist immer Alarm angesagt! Denn in der Regel lauern infolge dessen echte Highlights, die mit Wonne entdeckt werden wollen.



Ausnahmen sind nicht bekannt, daher ist es wenig überraschend, dass der aktuelle Longplayer von ZARATUS wie eine Bombe einschlägt und genau diese Trademarks mitbringt, die man sich von "Those Who Dwell Beyond" gewünscht hat. Die acht Songs sind durch und durch melodisch, sie haben diese unvergleichlichen Vibes einer Truppe wie ROTTING CHRIST in ihrer DNA, sie wettern gemeinsam mit dem Teufel gegen den religiösen Gegner. Sie sind aber nicht plakativ oder gar unnötig provokant aufgestellt, sondern in ihrer Gesamtkonzeption stimmig und ganz nebenbei einfach total überragend.



ZARATUS hat einen Pool von Hymnen in die Regale gestellt, eine Ansammlung von erhabenen Epen jeglicher finsterer Coleur. Gleichzeitig aber auch eine sehr raue, in Sachen Produktion authentische Aufnahme, die mit dem Feuer und der Entschlossenheit der zweiten Welle und der Diversität all der düsteren Subgenres um die Ecke kommt, um sich und der Welt zu beweisen, dass Black Metal weitaus mehr sein kann als plumpes Getrümmer - und das wohlgemerkt ohne dabei die Wurzeln in irgendeiner Form ausblenden zu müssen.



In der Regel sollte an dieser Stelle dann auch eine Analyse der Errungenschaften folgen, die "Those Who Swell Beyond" für sich verbuchen kann, doch dieses Album will entdeckt, erforscht und genossen werden, und das bestenfalls ohne jede Vorbehalte. Es ist eben griechischer Black Metal, in seiner Wesensart eigen, in seiner Darbietung speziell, und in Sachen Songwriting absolut überragend. Ván Records als Schlüsselbegriff könnte schon ausreichen, um dies zu untermauern, die Band macht dies aber lieber selbst und präsentiert eines der absoluten Highlights der zweiten Jahreshälfte.