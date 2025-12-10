We, Weepers With Springblooms On Blackened Rainbow.

1998 spielte THROES OF DAWN aus Finnland noch Black Metal mit genialen Dark Metal-Vibes. So um 2000 bestellte ich die CD "Dreams Of The Black Earth" beim damaligen Lieblings-Versand, legte sie in den Schacht und war begeistert: Die Finnenband kombinierte aggressiven Black Metal-Gesang mit klassischen Motiven, Hall und orchestralen Sounds. Man könnte auch sagen, nicht Konzert-, sondern Kammermusiksaal.



Leise, verträumte Girlanden züngelten in den Äther, die Grimmstimme setzt ihre etwas gemeinen Kontraste. THROES OF DAWN schaffte damals, was einige versuchten und woran sie reglemäßig scheiterten: Es ist nicht leicht, Zaubermelodien mir Dunkelheit intelligent zu verweben. Oft entsteht Kitsch oder die Bausteine wollen nicht passen.



Nicht bei Finnlands Dark- und Black Metallern. Sie bauen immer diese beinahe schwebenden, filigran wie ein Schmetterlingsflügel sich entfaltenden Mittelalterpassagen in ihre Tracks ein. Diese Parts sind Teil des Kosmos, nie einfache Auflockerung. 'The Withering Goddess (Of Nature)', 'The Weeper', 'The Blackened Rainbow' oder 'Spring Blooms Of Flowers Dead': Alle Tracks entwickeln diesen Flow, der in Ländereien führt, wo dunkle Abenteuer verlocken wie die Diamanten an der Küste der zerschellten Schiffe in Sarandib.



Der 'Spring Blooms'-Track enthält eine dieser Passagen, welche zum Niederknien sind. Nach dem lässigen Auftaktmotiv gibt es ein markantes Break: sanfte Paukenschläge aus großer Entfernung, es scheint die Sonne aufzugehen, Rosen entblättern ihre Blüten, eine Wisperstimme führt in den Song. Das gelingt ganz großartig; auch auf dem Folgealbum haben sie eine ähnlich grandiose Passage untergebracht.



Die Atmosphäre und die Dichte der Hits bewegen sich im Championsleague-Bereich. Waren die damals gut! Danke Jörn vom Lieblingsversand, dass du einst sagtest, die Bestellung wäre genau das richtige für mich. Das war und ist sie, denn auch den Rest des Albums kann ich nur empfehlen. Ein echter Klassiker!