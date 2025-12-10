THROES OF DAWN - Dreams Of The Black Earth

Dreams Of The Black Earth

Genre:
Epic Dark/Black Metal
∅-Note:
10.00
Label:
Woodcut Records
Release:
23.10.1998

    < 5 Wertungen

    1. The Withering Goddess (Of Nature)
    2. The Weeper
    3. The Blackened Rainbow
    4. Spring Blooms With Flowers Dead
    5. Of Scarlet Skies Made
    6. Where Once The Sun Rose
    7. Titania
    8. Dreams Of The Black Earth

