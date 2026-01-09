ZU - Ferrum Sidereum

Ferrum Sidereum

Mehr über ZU

Genre:
Progressive Metal / Jazz
∅-Note:
8.00
Label:
House Of Mythology
Release:
09.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. Charagma
    2. Golgotha
    3. Kether
    4. A.I. Hive Mind
    5. La Donna Vestita Di Sole
    6. Pleroma
    7. Fuoco Saturnio
    8. The Celestial Bull And The White Lady
    9. Hymn Of The Pearl
    10. Perseidi
    11. Ferrum Sidereum

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

