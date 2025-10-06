YELLOWCARD - Better Days

Better Days

Genre:
Alternative Rock / Pop Punk
∅-Note:
8.50
Label:
Better Noise Music
Release:
10.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Better Days
    2. Take What You Want
    3. Love Letters Lost
    4. Honestly I
    5. You Broke Me Too
    6. City Of Angels
    7. Bedroom Posters
    8. Skin Scraped
    9. Barely Alive
    10. Big Blue Eyes

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

