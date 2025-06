Ambient-Eindringlichkeit inklusive Drone-Horror.

Man muss die allgemeine Vorgehensweise bei YEAR OF NO LIGHT nicht immer zwingend sofort begreifen. Dies gilt einerseits für den musikalischen Output der Truppe aus Bordeaux, andererseits aber auch für die Veröffentlichungspolitik der Drone-Proggies aus dem europäischen Westen. Auf "Les Maîtres Fous" präsentiert die Band ihre ganz eigene Interpretation eines möglichen Soundtracks zum gleichnamigen Streifen, der vor mehr als 70 Jahren erstmalig aufgeführt wurde, dessen visuelle Kraft die Musiker aber scheinbar so sehr in ihren Bann gezogen hat, dass man sich posthum an die musikalische 'Nachbearbeitung' des Filmes begeben hat. YEAR OF NO LIGHT hat das zweiteilige Konzeptstück bis dato zweimal aufgeführt und nun, zehn Jahre nach dem zweiten Gig, auch eine Live-Aufzeichnung dingfest gemacht, bei der sich lediglich die Frage stellt, warum man mit dem Release so lange gewartet hat. Denn brandaktuell ist das Ganze ergo nicht mehr.

Der zeitlose Charakter des Songmaterials der Franzosen muss sicherlich nicht mehr angefochten werden, so dass man letztlich auch sehr gut damit leben kann, dass Gedanken an eine gewisse Chronologie schnell wieder verworfen werden können. Es geht schlichtweg um die Intensität der schleichend aufgebauten Longtracks, die diesen Zweiteiler zieren, und die ist ähnlich wie auch auf dem letzten Meisterwerk "Consolamentum" atemberaubend. YEAR OF NO LIGHT ist überhaupt nicht in Eile, lässt selbst die ganz stillen Momente auf der 18-minütigen A-Seite extrem langsam wachsen, steigert sich dann in einen Strudel eindringlicher Drone-Fragmente, bevor dann eine wahrhaftige Kakaphonie über den Hörer hineinbricht, aus der es schließlich kein Entrinnen mehr gibt. Der zweite Part ist insgesamt sogar noch einen Zacken bewegender, nutzt einige Horror-Fragmente, bringt sie in ein post-rockiges Setting und schafft schließlich eine Fülle von hypnotischen Momenten, in denen man sich postwendend gefangen sieht.

"Les Maîtres Fous" ist ein schweres Stück Musik, gerade aufgrund seiner ellenlangen Teilfragmente sperrig und kaum zugänglich, in seiner Tiefenwirkung aber exakt dort, wo YEAR OF NO LIGHT in der jüngeren Vergangenheit Akzente setzen konnte. Lediglich der Sound könnte ein bisschen mehr Volumen haben, da es sich jedoch um einen Live-Mitschnitt handelt, wollen wir hier noch einmal relativieren - denn empfehlenswert ist das Ganze für die Drone-Gemeinde so oder so!