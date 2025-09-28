Zwei Songs, zwei Killer.

Schon ziemlich gemein, dass die Jungs von WSTRET nur einen kurzen Appetizer liefern, den Hunger dabei weiter steigern und zum Hauptgang auch schon wieder die Reißleine ziehen. Lediglich zwei Songs haben die polnischen Extrem-Metaller auf ihrem ersten Release verewigt, zwei Nummern, die definitiv Lust auf mehr machen und mit ihrem ungehobelten Sound nicht nur Liebhaber grindigen Death Metals auf den Plan rufen dürften.

Eine Prise schwarzmetallische Atmosphäre gehört zu "Subhuman Eschatology" ebenso dazu wie die gelegentlich etwas thrashigeren Gitarren, die hier blitzschnell Geschwindigkeit aufnehmen und für Furore, vor allem aber für Verwüstung sorgen. Dann erlauben sich die Osteuropäer tatsächlich, mit rasendem Tempo ins Finish zu gehen, ohne dem sabbernden Todesblei-Maniac mehr Stoff anzubieten - gemein, aber effektiv!



Man kann "Subhuman Eschatology" nun als Teststrecke für den ersten ANlauf betrachten, als kurzer Teaser zu größeren Taten oder einfach nur als klares Statement einer jungen, aufstrebenden Band, die sich ein erstes Feedback verarbeiten will. Das Teil wird ohnehin nur digital veröffentlicht, sollte der Truppe aber direkt einige Fans bescheren, die hoffentlich auch bald weiteres Material von WSTRET serviert bekommen. Das vermeintliche Debüt ist schon mal gelungen, doch jetzt rennt die Zeit, um die Meute auch vollumfänglich zu befriedigen!