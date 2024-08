Neuseelands womöglich erfolgreichster Pop/Rock-Export.

Dass die Jungs von WRITTEN BY WOLVES in ihrer Heimat große Erfolge feiern, ist nicht verwunderlich. Nimmt man das aktuelle Album als Maßstab, darf man ruhigen Gewissens von einem echten Hitfeuerwerk sprechen, das die Neuseeländer hier zünden. Allerdings auch von einer programmatischen Vorgehensweise, in der sich die Band gerne auch mal an gängigen Mainstream-Gepflogenheiten orientiert, um "The Lighthouse" auch der breiteren Masse schmackhaft zu machen.



Die Band setzt auf recht poppige Arrangements, einprägsame Singalongs und Melodien, die man auch ohne jegliche Vorkenntnisse der Vorgeschichte in die höheren Chartregionen einsortieren würde - das ist dann vielleicht auch der Haken an der ganzen Sache. Das Material wird von sehr dominanten Synthies flankiert, bedient sich einer reduzierten Elektronik, aber eben auch so mancher kitschiger Note, die vor allem in zweiten Hälfte der Platte eine fröhliche Wiederkehr feiert.



Hier mag man dann auch von Allerweltskompositionen sprechen, weil die echten Besonderheiten auf "The Lighthouse" nahezu komplett ausbleiben. Von reiner Popmusik zu sprechen, ist an vielen Stellen durchaus angebracht, und die eingängigen Refrains in allen Ehren, hat WRITTEN BY WOLVES den Verschleiß eigentlich schon gleich mitgepachtet. Denn unterm Strich schlägt der Kontrast aus alternativen Rocksounds und eben jenen poppigen Strukturen meistens zugunsten der letzten Variante aus und dürfte weder Freunde metallischer Klänge wirklich ansprechen, noch Liebhaber etwas anspruchsvolleren Modern Rocks.



Man muss WRITTEN BY WOLVES allerdings lassen, dass sie ihre Sache wirklich gut und auch mit der nötigen Leidenschaft machen, deshalb ist ihr Erfolg ebenso verdient wie die Vorschusslorbeeren. Aber die richtige Zielgruppe ist sicherlich nicht diejenige, die wirklich handgemachte Rockmusik sucht!