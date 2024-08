Ein verspäteter Neustart mit Hürden.

WOLFEN gehörte speziell im vorletzten Jahrzehnt zu den meist unterschätzten Metal-Acts im deutschen Underground. Die Band experimentierte mit deutschen Texten, progressiven Inhalten und eigenwilligen Melodiebögen, arbeitete phasenweise gegen jeden konventionellen Strich, konnte mit der mutigen Vorgehensweise aber leider nur einen Kreis von Eingeweihnten begeistern. Der erinnert sich bis heute sicherlich an die Killerhymnen auf "Humanity... Sold Out!", auf dem mit der Halbballade 'Schwarz' einer der besten deutschsprachigen Metal-Tracks ever platziert wurde.



Als die Truppe schließlich zerbrach, war das für den größten Teil der Beteiligten kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Über die Jahre fand man in WOLFEN RELOADED eine neue Heimat, die 2018 mit "Changing Time" debütierte, in der Folge aber nur noch an der Live-Front von sich hören ließ. "The Ghost Within" ist nun der zweite Longplayer der Neufassung der Band und gleichzeitig auch ein klarer Anknüpfungspunkt an die teils düster gefärbten Stücke der Vergangenheit. Gerade was die Atmosphäre anbelangt, hat WOLFEN RELOADED immer noch Trademarks am Start, auf deren Basis Großes zu erreichen wäre, sofern man die entsprechenden Spannungsbögen im Songwriting auch effizient aufgreifen kann.



Leider ist es dem Quartett diesmal jedoch nicht immer gelungen, die Mischung aus groovigem Heavy Rock, dezent progressivem Heavy Metal und der ureigenen WOLFEN-Note so in Szene zu setzen, dass in der Summe grandiose Hooks dabei hängenbleiben. Die Songs sind allesamt recht ordentlich arrangiert und bieten auch die vertrauten Spannungspunkte, liefern aber nicht in Serie die gewohnten Highlights oder zumindest einmal Nummern, die im Ansatz diese hymnischen Elemente beinhalten, für die gerade das oben genannte Werk aus dem Jahr 2004 bis heute steht. Mit 'Poison In Your Veins' und 'Broken' gibt es Markantes und Überzeugendes, doch auf Albumdistanz kann WOLFEN RELOADED diesmal nicht die Euphorieflagge hissen. Das Songwriting ist eben manchmal zu verkopft, lässt klare, straighte Linien vermissen und bringt auch nicht die gewohnt starken Melodien ins Programm. Vielleicht ist dieser Vergleich nach so vielen Jahren nicht in Gänze fair, aber WOLFEN hat gegenüber seinem Nachfolger bisher in Sachen Katalogware qualitativ die Nase vorne.