Hier wird Nachholbedarf gedeckt!

Nach ihrem unverhofften Studio-Comeback im vergangenen Jahr scheinen diese Herrschaften noch mal so richtig Blut geleckt zu haben. Mit "Different Universe" veröffentlichen die Italiener in kürzester Zeit ein weiteres Album, das - so fair muss man sein - jedoch nicht ausschließlich auf gänzlich neuen Songs beruht. Die WITCHUNTERS waren in den letzten 45 Jahren zwar nur mit einigen Unterbrechungen aktiv, doch gerade vor dem ersten Split ist noch einiges an Material zusammengekommen, das schließlich für würdig erklärt wurde, noch einmal nachbearbeitet und neu aufgelegt zu werden.

So entdeckt man mit 'Shadows Of The Rainbow' und 'Welcome To Darkness Town' unter anderem ein paar Kompositionen, die bereits mehr als zweieinhalb Dekaden auf dem Buckel haben, für die neue Scheibe jedoch noch einmal ausgekramt wurden. Und auch sonst scheinen einige der hier verwendeten Ideen nicht ganz taufrisch zu sein, was sie aber mitnichten disqualifiziert, endlich veröffentlicht zu werden.

Die ganz großen Highlights hat die Truppe zwar auch auf "Different Universe" nicht im Angebot, doch immerhin ist ein knappes Dutzend solider, gutklassiger Classic-Metal-Tracks enthalten, die partiell auch Hooklines auffahren, die prima im Ohr bleiben. Stücke wie 'In These Times', 'Sleepwalker' und 'Picture Of My Life' übertreffen das Material der letzten Scheibe beispielsweise ganz locker und bringen WITCHUNTERS endlich wieder in Position, in der italienischen Melodic-Metal-Szene ein kleines Wörtchen mitzureden. Auf der anderen Seite bleibt ein bereits zuletzt angemerktes Problem bestehen, nämlich dass die Südeuropäer nach wie vor Schwierigkeiten haben, ihre Songs klarer auf den Punkt zu bringen. Nahezu alle neuen Kompositionen werden recht lang gestreckt, bieten den melodischen Parts zwar ausreichend Platz, sich langsam zu entwickeln, schaffen aber oftmals nicht den Absprung zur rechten Zeit - und genau das schmälert dann auch den Effekt der anständigen Widerhaken und der potenziellen Singalongs.

Nichtsdestotrotz lohnt sich "Different Universe" alleine schon deshalb, weil WITCHUNTERS auf einer zweiten Scheiblette eine üppige Demo-Compilation anbietet, in der sich so manche frühe Perle aus den Jahren 1985 bis 1999 verbirgt, wenn auch mit teils recht dünnem Sound. Doch alleine schon der Umstand, dass hier eine riesige Lücke geschlossen wird und Songs aufgefrischt werden, die teilweise noch stärker sind als das neue Material, ist Grund genug, hier einmal intensiver abzutauchen. "Different Universe" ist an und für sich eine gescheite Scheibe, mit dem gebotenen Bonus jedoch wirklich ein richtig guter Deal.