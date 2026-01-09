WITCHUNTERS - Different Universe

Different Universe

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Underground Symphony
Release:
07.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Welcome To Darkness Town
    2. In These Times
    3. The Way Of My Dream
    4. Feeling
    5. The Sleepwalker
    6. My Shadow
    7. One Of These Mornings
    8. ...Can't Stop The Rain
    9. Pictures Of My Life
    10. Shadow Of The Rainbow
    11. Call Me Again
    1. Shadow Of The Rainbow
    2. Doomsday
    3. Thoughts Of A False Madman
    4. I Gotta Know It
    5. Possessed (U.K. Version)
    6. Deadly News
    7. Witchunters
    8. Welcome To Darkness Town
    9. Light Ofg Things
    10. In The Line Of Fire
    11. My Dear Sad Mirror (More No)
    12. A Lost War

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

