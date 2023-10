Zeitloser Rock, der nach wie vor begeistert.

Zunächst einige (teilweise gekürzte) Promo-Infos über Pete Townshends aufgegebenes Projekt "Life House", das 1969 als Nachfolger von "Tommy" begonnen wurde und letztendlich zu "Who's Next" geführt hat:



"Das unvollendete Projekt, das Townshend als eine Mischung aus Drehbuch und Entwurf für ein musikalisches Live-Experiment konzipiert hatte, brachte ihn an den Rand eines Zusammenbruchs. Es beschreibt Townshends außergewöhnliche Vision einer Welt, die von Klimakatastrophen und Umweltverschmutzung heimgesucht wird und zu einer Einschränkung der persönlichen Freiheit führt. Seiner Zeit um Jahrzehnte voraus, skizziert er detailliert, wie die Bevölkerung durch den Zugang zu einem Unterhaltungsnetz verführt und betäubt wird, das durch den Einsatz von Virtual-Reality-Erlebnisanzügen in jedem Haus verfügbar ist."



Das Set mit 155 Songs, von denen 89 bisher unveröffentlicht sind und 57 neu abgemischt wurden, enthält alle Songs in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien, von dem aufgegebenen, kühnen "Life House"-Projekt, das 1969 als Nachfolger von THE WHOs epischem "Tommy" begonnen wurde, bis zu dem unbestrittenen Rock-Klassiker "Who's Next" von 1971. Dazu zählen Townshends Demos für "Life House", THE WHOs 1971er Session-Aufnahmen in den Record Plant Studios in New York, Sessions in den Londoner Olympic Studios von 1970-1972 und zwei neu abgemischte komplette Konzerte von 1971 aus dem Londoner Young Vic Theatre, sowie dem Civic Auditorium in San Francisco.



THE WHOs "Who's Next"/"Life House" erscheint in verschiedenen Formaten als 10CD+Blu-ray Super Deluxe Box, 2CDs, CD, 4LP-Set, LP und digital. Zur Rezension liegt mir die 2CDs-Edition vor.



CD 1 startet ganz klassisch mit dem remasterten Original-Album "Who's Next", das mit einem astreinen Sound klar und satt aus den Boxen kommt und beim Anhören schonmal so richtig Spaß macht. Zum Album selbst muss ich jetzt nicht noch einmal etwas sagen, was nicht schon gesagt wurde. Kult. Mitrocken ist angesagt. Punkt. Gut, vielleicht noch, dass der eine oder andere nostalgische Moment aufkommt... hach ja... 'Behind Blue Eyes', oder 'Won't Get Fooled Again'...



Für mich wesentlich interessanter ist natürlich CD 2, mit Demos, Alternative Mixes und Live-Tracks. Ich mag es einfach, wenn man Studio-Sessions "live" mitbekommt. Meistens ist es witzig, was da im gar nicht so "stillen Kämmerlein" abgeht, oft aber auch richtig interessant, welches der ursprüngliche Plan ist und was später veröffentlicht wird. Und noch nie gehörte Originalaufnahmen - in diesem Fall von 1971! dann ist das einfach nur Musikgeschichte. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aufgenommen vor 52 Jahren! Die, soundtechnisch ausgezeichneten, fünf Live-Aufnahmen bringen mit dem entsprechenden Applaus das Live-Feeling sehr gut rüber, besonders bei 'My Wife' und 'Baba O'Riley', wo die Fans schon bei den ersten Tönen total ausrasten. Der mitgeschnittene Live-Auftritt in San Francisco endet mit 'Won't Get Fooled Again' und Pete Townshends Kommentar am Schluss: "Thank you, could be rock'n'roll, maybe not". Ja, lieber Pete, aber sowas von Rock'n'Roll!



Dem ansprechenden 2CD-Pack liegt auch ein informatives (englischsprachiges) Booklet bei, mit einem Text von Pete Townshend über "Life House" und einem Text des Autors Andy Neill über "Who's Next". Ein paar nette Bilder gibt es auch, sowie Infos über die Tracks, die auf den beiden CDs enthalten sind. Der Hardcore-Fan wird sicher nicht umhin kommen, sich die Luxus-Box zu gönnen, welches genau die 155 Songs sind, kann man sich beispielsweise auf der THE WHO-Website anschauen, auf der man auch alle anderen Formate sieht.

Von einer Bewertung nach unserem Benotungssystem habe ich in diesem Fall abgesehen, da ich ja nur einen kleinen Teil der Gesamtausgabe kenne.