Von Öl und Wasser, oder: Klassik und Metal gehen nicht immer Hand in Hand.

Ich verstehe die Begeisterung des Kollegen Backes über "Tutor Of The Dying" durchaus: Auch die Nachfolgearbeit "An Unbiblical Paradigm" könnte eine angenehm brutale, kompromisslos metzelnde Deathcore-Platte sein, wenn, ja wenn ihre Schöpfer, das belgische Quintett WHEN PLAGUES COLLIDE, ihr derbes Geballer diesmal nicht mit unpassendem Klassikkitsch zugekleistert hätten. Symphonic Deathcore, das funktioniert nur bei ganz, ganz wohldosierter Abwägung der Zutaten. Im Fall von "An Unbiblical Paradigm" stoßen sich die Hauptkomponenten ab wie Öl und Wasser. Was will die Truppe mit Streichern und Chören aus der Konserve bloß erreichen?



Das amtliche Gewüte der Band steht der Konkurrenz wie OV SULFUR oder INHUMAN ARCHITECTS zunächst in Nichts nach; man ist durchaus in der Lage, dem grundsätzlich eindimensionalen Genre ein paar spannende, abwechslungsreiche Beiträge zu spendieren. Genannt seien die kompromisslosen Tempowechsel, die dosierten Einsätze von Breakdowns und die absolut vorzeigbare Instrumentalarbeit. Gute Ansätze sind vorhanden, doch durch die bemühten symphonischen Elemente wird diesem Sound nicht eine Handbreit mehr Tiefe verliehen, vielmehr verprellt man breitere Hörerkreise mit den unheimlich nervigen zusätzlichen Klangspuren. Da findet keine Ergänzung statt, keine Aufwertung, keine Dramatisierung. Wollte die Band ihren Songs mehr Spannung und Dramatik verleihen, hätte der Ausbau melodischer Gitarrenarbeit wie bei 'Devourer Of Memories' oder 'Monopoly Of Violence' völlig ausgereicht. Den Beweis für die These "Weniger ist mehr" liefert die Truppe übrigens selbst, da die Klassikelemente im letzten Drittel deutlich reduziert sind und man mit einem Mal einige richtig brauchbare Deathcore-Boliden vorliegen hat.



Daher: WHEN PLAGUES COLLIDE hat das Zeug zu größeren Taten, sollten die Belgier sich trauen, erneut eine Standortneubestimmung vorzunehmen, "Symphonic" aus ihrer Genrebezeichnung und ihrem Signature Sound zu streichen und sich auf das zu besinnen, was ihnen jetzt schon gelingt: heftige High-Speed-Attacken, fiese Gitarrenkeulen, Monster-Grooves und verheerendes Geschrei. Mit Klassik aus der Konserve tun die Herren ihrem Sound nichts Gutes.



Anspieltipps: Devourer Of Memories, Converted Into Cipher