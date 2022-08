Der Neustart der Legenden gelingt nicht ganz.<br />

Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich noch einmal ein WE ARE LEGEND-Album in irgendeiner Form besprechen würde, immerhin sind seit dem Vorgänger "Rise Of The Legend" beinahe zehn Jahre ins Land gezogen. Damals gehörte die Truppe zu den vielversprechendsten Power-Metal-Newcomern der Szene und staubte auch reihenweise Lob von diversen Magazinen ab, sodass der Weg auf die größeren Bühnen eigentlich schon vorprogrammiert schien. Doch 2016 löste sich die Band recht plötzlich auf und so war es erst einmal vorbei mit den Legenden. Fronter Selin Schönbeck und Gitarrist Dirk Baur blieben aber am Ball, arbeiteten hinter den Kulissen weiter an neuem Material und melden sich nun mit dem zweiten Langspieler "Fallen Angel" zurück. Die Frage ist aber natürlich, ob die beiden an die frühen Erfolge der Bandgeschichte anknüpfen können.

Das offensichtliche erst einmal vorweg: Selin ist noch immer ein grandioser Frontmann! Egal ob er eher bissig in den Strophen singt oder für die Refrains die melodische Seite seiner Stimme auspackt, der Gesang auf "Fallen Angel" ist zu jeder Zeit über jeglichen Zweifel erhaben. Gleiches gilt auch für die Gitarrenarbeit von Dirk, der sich zahlreiche feine Soli aus dem Ärmel schüttelt und auch das eine oder andere erinnerungswürdige Riff im Gepäck hat. Nimmt man noch die mehr als amtliche Produktion, die vor allem beim Schlagzeug und Bass mächtig Druck transportiert, hinzu, müsste der Zweitling eigentlich jedem Fan von Power und Heavy Metal bestens reinlaufen. Und trotzdem packt mich die Scheibe in weiten Teilen nicht ansatzweise so, wie es der Vorgänger oder die EP "We Are Legend" im Jahr 2012 konnten.

Zu großen Teilen liegt das daran, dass die zehn neuen Nummern über weite Strecken ungewohnt sperrig ausgefallen sind. So verläuft sich etwa der Opener 'Tale Of A Legend' immer wieder in harschen Richtungswechseln, während die Hookline im Refrain einfach nicht so recht zündet. Ein ähnliches Schicksal teilen zum Beispiel auch 'Prayer For The Fallen' oder 'I Am This One'. Phasenweise erinnert mich die Scheibe daher frappierend an Zak Stevens und das Album seiner letzten Band ARCHON ANGEL, nicht nur weil Selin stimmlich eine unheimliche Ähnlichkeit zum ehemaligen SAVATAGE-Fronter aufweist, sondern auch weil "Fallen" mir mit seinen tiefer gestimmten Gitarren und heftigen Riffs immer gut gefiel, ohne mich vollständig zu packen. Glücklicherweise hat "Fallen Angel" aber auch einige richtig starke Songs zu bieten, wobei ich vor allem den Titeltrack mit seinen mächtigen Gitarren, das epische 'I Don't Care' oder das balladeske 'Angel Station' als Anspieltipps besonders hervorheben möchte.

Trotzdem holt mich WE ARE LEGEND anno 2022 nicht mehr so sehr ab, wie es im Jahr 2013 der Fall war, als die erste Demo-EP der Band auf meinem Schreibtisch landete. Vielleicht liegt es an der etwas stürmischen Bandgeschichte der letzten Jahre oder den namentlich im Promomaterial nicht näher genannten Gastmusikern, die mit dem Duo gemeinsam das hier vorliegende Album komplettierten, irgendwie sind die neuen Songs der Legenden einfach nicht so zwingend komponiert wie auf dem Vorgänger. Fans sämtlicher Projekte von Zak Stevens können die Scheibe trotzdem antesten, denn allein Selins Gesangsdarbietung ist schon ein Ohr wert.