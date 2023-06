SABBATH-Worship aus Italien.

Alle lieben BLACK SABBATH. Natürlich auch heute noch. Also liegt es doch nahe, dem Sound der 70er-Jahre-Sabbaten ein bisschen neues Leben einzuträufeln. Das dachten sich wohl drei Italiener vor zwei Jahren, als sie WARCOE aus der Traufe hoben. Nach einigen Singles und einer EP erscheint nun das Debütalbum "The Giant's Dream" und das klingt eben ziemlich nach dem Original.

Das liegt zum allergrößten Teil an Organ und Ausdruck von Sänger (und Gitarrist) Stefano Fiorelli, der sich sehr viel bei Herrn Osbourne abgeschaut hat. Aber nicht nur dieser trägt eine Schuld an der leichten Verwechslungsgefahr, auch die Songs haben offensichtliche Vorbilder. Aber das muss ja nicht schlecht sein, denn: siehe Satz 1. WARCOE ist nämlich zum Glück deutlich mehr als die fünfundneunzigste Coverband der Urheber aus Birmingham. Nein, die Epigonen aus Pesaro kochen die Ursuppe zwar fort, aber mischen einige Zutaten mehr aus fünfzig Jahren Doom Metal bei.

Da wird's dann auch mal epischer oder grooviger und die druckvolle Produktion klingt auch nach heutigen Standards. Zudem versteht das Trio ganz unüberhörbar genau, was es da tut. Das gilt neben den gelungenen Riffs und Leads auch vor allem für das detailreiche und variable Schlagzeugspiel. So wird das traumhafte Instrumental 'Winternaut' schnell zum Albumhöhepunkt und klingt doch ganz anders als der melodiengetriebene Banger 'Cats Will Follow' oder das düstere 'Thieves, Heretics and Whores'.

Als Kritikpunkt bleibt zuletzt der relativ eintönige Gesang. Da fehlt es mir dann doch deutlich an Spritzigkeit und Wahnsinn, um mit dem Original mithalten und etwas an Tiefe, um vielleicht eine deutlichere eigene Duftmarke setzen zu können. In der Hinsicht bleibt WARCOE noch einiges Entwicklungspotenzial. Wem das nicht so arg wichtig ist, der kann mit den 36 Minuten Musik auf "The Giant's Dream" schon viel Spaß haben.