In Italien wird schon wieder SABBATH gefeiert.<br /><br />

Erst im Mai diesen Jahres brachte Helter Skelter Productions das WARCOE-Debüt "The Giant's Dream" auf den Markt. Und schon gibt es den Nachfolger der Doomer aus dem italienischen Pesaro. Schnellschuss oder geschickter Ausbau der Bekanntschaft? Bevor wir dazu kommen zunächst die kalten Fakten - wie beim Debüt gibt's mit "A Place For Demons" erneut acht neue Songs auf die Ohren, die Spielzeit hat sich aber um drei Minuten erhöht. Die Musikernamen des Trios sind auch gleich geblieben, es dürfte also niemanden, der schon einmal von dieser Band gehört hat, überraschen, dass der hier zu belauschende Doom Metal auf einem festen 70er-BLACK SABBATH-Fundament fußt.



Dabei trauen sich die Italiener aber nun etwas mehr Eigensinn zu, was dem Album wohl bekommt. Sänger und Gitarrist Stefano Fiorelli klingt seltener nach einem etwas zu zahmen Ozzy Osbourne und bemüht sich mehr in seiner natürlichen Tonlage zu verbleiben. Dass der Gesang im Mix etwas nach hinten gerückt wurde, tut den Songs dabei gut. Denn vorne hört man sehr breit das, was diese Musik so toll macht: richtig dicke dröhnende Riffs und ein Schlagzeug, das zur rechten Zeit ordentlich reinhaut.



Die drei Minuten Überlänge liegen übrigens im Abschlusstrack 'Buio' begründet. Der Titel bedeutet übersetzt "dunkel" und das trifft den Neunminüter schon ziemlich gut. Diese fies groovende Walze kündigt uns den Untergang aber mal dermaßen selbstbewusst an, dass es eine wahre Freude ist. Und das ganz ohne Gesang. Aber auch andere Songs wie der großartige Hit von Titelsong, der als Aufrüttler geschickt an den Anfang platziert wurde, oder das treibende 'Leaves' beweisen die Songwriting-Klasse des Trios. "A Place For Demons" ist also keineswegs ein Schnellschuss, sondern eher ein Schritt nach vorne. Ich hoffe, dass möglichst viele Doomköpfe diesen registrieren.