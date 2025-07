Vier Finnen auf einem relaxten musikalischen Roadtrip!

Auch mal wieder so eine Truppe, die absolut nicht typisch finnisch klingt. WARCHIEF hat sich dem experimentelleren Teil des Blues Rocks verschrieben, orientiert sich gelegentlich auch Richtung Palm Springs, treibt die Stoner-Inhalte aber nicht zu sehr auf die SPitze, sondern lässt sich in einem schier epischen Jam-Rock-Szenario langsam aber kontinuierlich treiben. Das macht nicht nur den Musikern selbst mächtig Laune, sondern dürfte auch der potenziellen Zielgruppe ordentlich Spaß machen!



Denn die vier Musiker schauen gerne auch mal etwas weiter über den Tellerrand und nehmen auch ein paar alternative Gitarren mit, die immer wieder Parallelen zu den etwas ruhigeren Stücken aus dem ALICE IN CHAINS-Portfolio aufwerfen, die WARCHIEF schließlich sehr geschickt in die teils überlangen Kompositionen einbaut. Dynamik ist derweil das entscheidende Zauberwort, denn so lässig und relaxt die Truppe hier den modernen Blues zelebriert, so gewaltig sind doch die regelmäßigen Riff-Schübe, die den Hörer ständig neu beleben und den Spannungsbogen auch ordentlich gedehnt lassen. Zwar sind Nummern wie 'Mothmaker' und 'To Whatever End' mit ihren Easy-Listening-Vibes nicht allzu anspruchsvoll geraten, doch das sensible Feeling der Musiker für entspannende Noten und damit das Gespür für die passenden Breaks und die erforderlichen Steigerungen innerhalb der sechs Kompositionen können dies locker kompensieren und avancieren schnell zu den wichtigeren Größen auf "Toil & Trouble".



Wichtig ist zuletzt noch, dass WARCHIEF dem Gesang keinen allzu großen Wert beimisst und zumeist instrumental agiert, jedoch ist dies kein Hinderniss, um schnell mit dem Stoff der neuen Scheibe vertraut zu werden. Letztlich ist "Toil & Trouble" damit auch ein typischer Argonauta-Release: außergewöhnlich anders und erfrischend lässig!