Symphonic Metal mit Herzblut!

Die Band WAKEFULL NIGHTS kommt aus dem schönen Worms und präsentiert mit dem Debüt "Tomorow World" ihren eigenen Mix aus Symphonic Rock und Symphonic Metal, das nach Gründung im Jahr 2019 und diversen Besetzungswechseln jetzt das Licht der Welt erblickt. Aufgenommen wurde zwischen 2022 und 2023 im bandeigenen Studio als Trio in der Besetzung Disa McFinnlay (Gesang), Mr. Schredder (Gitarre, Keyboards, Backingvocals), Atilla (Schlagzeug) und einem namentlich nicht erwähnten Gastmusiker am Bass, und man gründete gleichzeitig das eigene Label WNS Studios Germany.

Stilistisch haben auf dem Album Genregrößen wie NIGHTWISH oder WITHIN TEMPTATION unüberhörbar ihren Einfluss hinterlassen, was vor allem an der schönen Stimme von Sängerin Disa liegt, die den einzelnen Stücken ihren Stempel aufdrückt. Was den Sound angeht, hat man sich allerdings bewusst gegen ein moderne und fette Produktion entschieden. Die Gitarren klingen teilweise ziemlich verzerrt und dem Schlagzeug fehlt etwas der Wumms, was vielleicht gerade beim ersten Hördurchgang leicht gewöhnungsbedürftig ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die elf enthaltenen Stücke mit jedem weiteren Durchlauf eben in diesem von WAKEFULL NIGHTS so gewollten Soundgewand, ihren ganz eigentümlichen Charme entfalten.





Selbstverständlich könnte ich jetzt das Haar in der Suppe suchen, aber das kann und möchte nicht. Denn hier hat eine Hobbyband ohne jegliche professionelle Ambitionen in Eigenregie ein Album eingespielt aus Liebe zur Musik. Ich hatte ja eingangs die großen Namen im Symphonic Metal erwähnt, denen selbstverständlich bei der Produktion eines Albums andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen als eben WAKEFULL NIGHTS. Von daher ziehe ich meinen Hut, was da mit begrenzteren Mitteln geschaffen wurde.Einzelne Stücke herauszustellen fällt mir tatsächlich schwer, denn kompositorisch kann ich weder einen Ausreißer nach oben noch nach unten ausmachen. "Tomorrow World" ist gut achtzig Minuten mit Herzblut gespielter Symphonic Metal, nicht mehr und nicht weniger. Ich mag's!Hier noch ein Trailer mit sämtlichen Stücken zum Anchecken:Erhältlich ist "Tomorrow World" über die bandeigene Homepage www.wakefull-nights.de

Auf dem YouTube-Kanal www.youtube.com/@wakefull_nights findet man zudem auch sämtliche Stücke im Audioformat und mit den Texten zum Mitlesen, die es leider nicht ins Booklet der CD geschafft haben. Denn im beiliegenden Infoschreiben zum Album heißt es: "Die Songs nehmen den Zuhörer oft in die eigene Welt der Träume, Fantasien und Hoffnungen mit und sind beim genauen Hinhören gar nicht so realitätsfremd. Bis auf wenige Ausnahmenhaben die Songs immer zweierlei Bedeutung und greifen mit den Texten, mit denen sich jederidentifizieren kann, „durch die Blume“ auch aktuelle Themen auf." - Denn gerade bei tiefergreifenden Texten wie hier lese auch ich gerne mal mit, um voll und ganz in die Musik einzutauchen.