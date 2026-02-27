Räudiger Speed-Thrash aus Schweden.

Aus dem schwedischen Huskvarna kommt die junge Truppe VENTHIAX. Die Band besteht aus Wendy Juneström am Bass, Viggo Heinonen an der Gitarre und Emil Borg an Mikrofon und Schlagzeug. Die Truppe gibt es bereits seit 2021 und hat es in dieser Zeit bereits auf eine EP, ein Demo und zwei Livealben gebracht. Nun erscheint über Dying Victims das Mini-Debütalbum "Rites Of Ra". Auf diesem möchten uns VENTHIAX die eigene Version von räudigem Speed und Thrash Metal - wenig subtil - ins Gehör prügeln.

Los geht das Album mit dem zweiminütigen Instrumental 'Warfare', das klar macht, wo die Reise hingeht: räudiger, ein bisschen rumpelnder Speed-Thrash der Marke SABBAT, NIFELHEIM, alte SODOM oder auch - um jüngere Bands zu nennen - MIDNIGHT oder den Mexikanern PHANTOM. Im Titelsong 'Rites Of Ra' kommt dann der keifende Gesang von Emil Borg hinzu. So geht es dann munter weiter: 'Infernal Demise' brettert gut durch und auch 'Speed Metal Mayhem' wird wohl leicht einen Moshpit entfesseln. Der vorletzte Song 'Dawn Of Terror' lässt dann Erinnerungen an HELLHAMMER aufkommen, schön rumpelig und Emil grölt schön ins Mikrofon. Das sechste und gleichzeitig letzte Lied des Albums ist dann 'The Omen's Arrival', welches das Werk nach knapp 21 Minuten ausklingen lässt.

Was soll ich zu VENTHIAX sagen? Das Mini-Album, früher hätte man wohl EP gesagt, macht schon Spaß, es rumpelt schön, es gibt ein paar nette Riffs, die auch im Ohr bleiben. Handwerklich gibt es ebenso wenig zu meckern, hier wird grundsolide gearbeitet. Allerdings fehlt der Band meiner Meinung nach noch ein wenig die Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit im Bandsound. Einige der Songs wirken fast wie Kopien von Liedern der oben genannten Bands. Dennoch sollten Genre-Fans ein Ohr riskieren, denn "Rites Of Ra" ist ein vielversprechender erster Schritt einer jungen Band, die uns in den nächsten Jahren noch viel Spaß bereiten könnte.