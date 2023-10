Albumtitel und Cover sind aussagekräftig.

Der Gitarrist Robin Trower ist vor über 50 Jahren als Mitglied von PROCOL HARUM in deren Anfangsphase bekannt geworden. Abgesehen von einer kurzen Beteiligung am Comeback dieser Gruppe 1991 ist er seit 1973 vor allem solo aktiv. Im 50. Jahr seiner Solokarriere erscheint nun sein neuestes Album "Joyful Sky", für das der Engländer die Amerikanerin Sari Schorr als Sängerin engagierte. Die Interpretenangabe auf dem Frontcover lautet sogar ROBIN TROWER featuring SARI SCHORR.

ROBIN TROWER war in der Vergangenheit häufig für Heavy Bluesrock gut, doch "Joyful Sky" ist eine ruhigere Scheibe, die eine heitere und entspannte Atmosphäre verbreitet. Was vom ersten Moment an auffällt, ist das elegante Klangbild. Die mir bislang nicht bekannte Sari Schorr erweist sich als gute, vielseitige Bluessängerin, deren Vortrag der Stimmung das Albums gemäß nie übertrieben emotional wird. Neben ihrer Stimme drückt natürlich Robin Trowers reduziertes, aber auf den Punkt gebrachtes Gitarrenspiel dem Album seinen Stempel auf. Seine in der Regel kurzen, lakonischen Soli beweisen Souveränität, ohne dass Funken sprühen. Die übrigen Instrumente spielen songdienlich und bleiben, abgesehen vom Schlagzeug an einigen wenigen Stellen, im Hintergrund.

"Joyful Sky" wird von zwei sehr ruhigen Bluesnummern eingerahmt, 'Burn' und 'I Will Always Be Your Shelter', einer Neueinspielung von ROBIN TROWERs letztem Album "No More Worlds To Conquer", das der Musiker für Sari Schorrs Stimme überarbeitet hat. Dazwischen geht es mit Stücken wie 'The Distance', 'Change It' (kein Cover des gleichnamigen Songs von STEVIE RAY VAUGHAN) oder 'Flatter To Deceive' in Richtung Bluesrock. Das ruhige, rhythmische, aber keineswegs balladeske Titellied erinnert mich fast seit dem ersten Durchlauf nicht musikalisch, aber atmosphärisch an CHRIS REAs 'On The Beach'. Auf diesem Album mit überwiegend eher kurzen und gesangsorientierten Stücken ragt 'The Circle Is Complete' heraus. Der Siebenminüter beginnt als kräftiger Bluesrock, seine zweite Hälfte besteht dann aus einem langen introvertierten Solo.

"Joyful Sky" ist durch seine gefälligen Melodien ein leicht zugängliches Album, das einen interessierten Hörer beim wiederholten Anhören neue Details entdecken lässt. Sicher wird es für so manchen von uns zu soft sein. Wer auch im Bluesbereich den härteren Sound etwa eines JOHNNY WINTER oder RORY GALLAGHER braucht, sollte um diese Scheibe einen Bogen machen. Wer es ab und zu aber auch friedlich mag, kann ROBIN TROWERs Neue antesten und wird dabei hübsche Musik finden.