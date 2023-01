Spanndes Doom-Debüt aus Kanada.

Neues Jahr, neue Doom-Metal-Festspiele? Gerade erst haben uns am Ende des vergangenen Jahres CANDLEMASS und DOOMOCRACY zwei mächtige Schwermetall-Brocken um die Ohren gehauen, da steht zum Beginn des Jahres 2023 mit TRIBUNAL ein Newcomer in den Startlöchern, der uns vielleicht mit dem Debüt "The Weight Of Remembrance" das nächste Doom-Überraschungsei ins Nest legen könnte. Bevor wir uns aber der Musik des Duos aus Vancouver widmen, möchte ich die Namenswahl von Soren Mourne und Etienne Flinn kritisieren, denn eine flotte Suche in den Tiefen der Metal Archives bringt mindestens drei weitere Bands des gleichen Namens zum Vorschein. Kommt schon Leute, ein bisschen Recherche vor der Benennung einer Band kann doch nicht zu viel verlangt sein ...



Damit aber erst einmal genug des Gemeckeres, denn so austauschbar der Bandname ist, so überraschend eigenständig ist die Musik der beiden Kanadier. So beginnt der Opener 'Initiation' zwar mit klassischen und schleppenden Doom-Riffs, bekommt dank des recht präsenten Einsatzes von Chören, Orchestrationen und Cello (das übrigens Soren bedient) auch eine fast schon sakrale Note, die mir sofort gut gefällt. Spätestens wenn dann auch noch heisere Growls und Screams einsetzen, kann ich mich eines Vergleichs mit skandinavischem Black Metal nicht erwehren und bin sofort gefesselt von der musikalischen Darbietung. 'Of Creeping Moss And Crumbled Stone' greift das Rezept des Openers nahtlos auf, fügt der Doom-Ursuppe aber noch wunderschöne Klargesänge und einige wirklich eindringliche Melodien hinzu, weshalb die Nummer in meinen Ohren die qualitative Messlatte auch noch einmal nach oben schraubt.



'Apathy's Keep' wirkt dagegen im Anschluss schon fast ein bisschen vorhersehbar, auch wenn hier die bisherigen Trademarks der Band wieder gut eingesetzt werden. Nur hinterlassen selbige in meinem Gedächtnis eben nicht so viele Spuren wie bei den vorangegangenen beiden Tracks. Dagegen macht 'A World Beyond Shadow', das nach dem kurzen und wunderschönen Piano-Zwischenspiel 'Remembrance' folgt, schon eine deutlich bessere Figur, denn auch wenn das Tempo weiterhin in Doom-Gefilden verweilt, zitiert die okkulte Note des Songs gekonnt die einzigartige Atmosphäre, die etwa ein KING DIAMOND in seinem Solowerk oder mit den legendären MERCYFUL FATE heraufzubeschwören weiß. Dass hier die Gitarrenmelodien ebenfalls bensonders zwingend serviert werden und Etienne eine absolute grandiose Leistung am Mikrofon abliefert, macht den Track schlussendlich zu meinem ganz persönlichen Höhepunkt des Langdrehers.



Selbigen kann ich dann abschließend auch mit Fug und Recht als faustdicke Überraschung einordnen, denn wo ich anfänglich eben mit einemm weiteren recht eindimensionalen Doom-Album gerechnet habe, bekomme ich stattdessen wirklich das düster-schwere Überraschungsei, das ich mir eingangs erhofft hatte. Ein bisschen was zur absoluten Genre-Spitze fehlt den beiden Kanadiern dabei zwar noch, doch insgesamt ist mir "The Weight Of Remembrance" insbesondere dank der wunderbar düsteren Atmosphäre locker 8 Punkte wert!