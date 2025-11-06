TRIBAL GAZE - Inveighing Brilliance

Inveighing Brilliance

Mehr über Tribal Gaze

Genre:
Death Metal
∅-Note:
6.00
Label:
Nuclear Blast
Release:
17.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Smiling From Their Chariots
    2. Beyond Recognition
    3. Emptying The Nest
    4. Guarding The Illusion
    5. To The Spoils Of Faith
    6. Ruling In A Land With No God
    7. The Irreversible Sequence
    8. Inveighing Brilliance
    9. Draped In Piercing Radiance
    10. Lord Of Blasphemy

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

