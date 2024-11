Ein kurzer Spurt zur totalen Entschleunigung.

Die Musiker von TRAUM betrachten sich selbst als zu spät geborene Künstler in einer Zeit, in der Retro-Sounds zwar womöglich angesagter als je zuvor sind, in der man mit dem Material der neuen EP allerdings kaum mehr musikalische Revolutionen anstacheln kann. Letzteres mag zwar nicht das erklärte Ziel der deutschen ALternative-Combo sein, jedoch schwingen Elemente der 60er und 70er in allen vier Songs des selbst betitelten neuen Releases mit und fördern einen Sound, der zwischen THE BEATLES und THE DOORS alles abfedert, was mit Hang zu dieser Schaffensphase auch nur ein bisschen Psychedelica eingeatmet hat.



Das neue Material ist extrem relaxt, bringt ein paar sanfte Melodien mit, gibt sich teilweise angenehm beschwingt, setzt zuletzt aber vor allem auf die effizienten Harmonien, die den Songs zu eigen sind. Nummern wie 'Shoeshine' und 'Electric Blue' haftet beispielsweise etwas dezent Balladeskes an. Gleichzeitig sind die Stücke auch auf eine angenehme Art und Weise verträumt und bringen die Vibes der Swinging Sixties mit einer modernen Produktion wieder in die Erinnerung zurück. Auch 'Illusion' und 'Tuesday's Lover' sortieren sich hier brav ein, kommen ungemein entspannt daher und verschärfen das Interesse an dieser Combo noch einmal nachhaltig.



Für den Moment muss man sich jedoch mit diesem Shortplay-Release zufriedengeben, darf sich aber auf den hier angebotenen Output auch maximal freuen, weil er in wenigen Minuten total entschleunigt und schlicht und ergreifend gutes Entertainment liefert. Beim nächsten Mal darf es dann gerne auch über die lange Distanz gehen - vor allem wenn die nächsten Songs allesamt das Format der Kompositionen von "Traum" haben sollten!