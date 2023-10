Music Of Mass Destruction.

Das erste und letzte Live-Album der Balinger wurde 2010 veröffentlicht, als TRAITOR noch in den Kinderschuhen steckte, aber schon früh die herausragenden und durchschlagenden Live-Fertigkeiten durchblitzen ließ. Seitdem sind 13 Jahre ins Land gezogen, in denen Lorenz Kandolf und Co. nicht nur auf vier bockstarke Scheiben feinster Thrash-Metal-Töne der alten Schule, sondern auch auf etliche schweißtreibende Shows zurückblicken darf. Eine davon fand bei der letztjährigen Ausgabe des Schlichtenfest Open Airs statt, wo die Thrasher am frühen Samstagabend des 30. Juli eine 45-minütige Lawine aus Tempo, Riffs und Doublebass-Attacken lostraten. Ihr habt die Show verpasst? Kein Problem, denn genau dieser Bühnenabriss wurde für die Nachwelt festgehalten und wird unter dem Banner "Teutonic Slaughter" nun der Masse zum Fraß vorgeworfen.



Und welch grandiose Live-Band TRAITOR ist, wird in jeder einzelnen Minute dieses Massakers deutlich: Die Burschen sind perfekt aufeinander eingespielt, die pfeilschnellen und brutalen Riffs fliegen reihenweise um die Ohren, der Sound ist einerseits erdig und authentisch, andererseits auch klar und von hoher Qualität – hieran merkt man, weshalb Bands wie TRAITOR derzeit durch die Decke gehen, haben sie doch den Geist des Teutonen-Thrashs von einst perfekt im Hier und Jetzt vergraben.



Selbstverständlich liegt das Hauptaugenmerk der Setliste auf dem erst kurz vor dem Auftritt veröffentlichten "Exiled To The Surface"-Album, das mit 'Into The Nightosphere', 'Teutonic Storm' und 'Total Thrash' auch drei Erwähnungen findet. Schade, dass 'Careless Whisper' nicht versucht wurde. Doch auch 'Thrash Command' und 'Reactor IV' sowie 'Teutonic Storm' und 'Mad Dictator' kommen zu ihrem berechtigten Zuge, sodass TRAITOR eine ausgewogene Setliste an den Mann bringt und sich von der bandeigenen Schokoladenseite zeigt. Charmant ist auch, dass 'F.U.A.D.' auch schon auf "Inclination To Aggression" Platz fand und auf "Teutonic Slaughter" natürlich um einiges gewaltiger und professioneller runtergezockt wird.



Und eine kleine Besonderheit gibt es obendrauf: In jedem CD-Booklet befindet sich ein QR-Code, mit dem sich Fans und Freunde harscher, starker Thrash-Töne die Videoaufnahme des Auftritts anschauen können. Ich jedenfalls bin schon von der Qualität der Audioaufnahmen begeistert und strecke beide Daumen ob dieser Veröffentlichung in die Höhe. "Teutonic Slaughter" stellt einmal mehr unter Beweis, weshalb TRAITOR derzeit solch einen Aufwind in der Szene genießt.