Ein Noise-Experiment mit vielen Fragezeichen.

Es ist natürlich bei jeder Spielart gleich: Wenn man mit dem Genre nicht viel anfangen kann, wird man sich auch nicht überzeugen lassen können, egal wie gut ein Album nach Meinung von Genre-Experten auch sein mag. Mir persönlich gefällt es indes, immer wieder auch mal eine kurze Exploration in das Noise-Rock-Segment zu starten, schließlich lauern gerade im Underground- und Independent-Bereich so viele spannende junge Bands, dass es eigentlich fatal wäre, hier nicht auch mal die Chancen etwas gerechter zu verteilen.

Und das führt mich schließlich zu den Jungs von TRAINER, die vor fünf Jahren ihr Debüt veröffentlicht haben und seither als eine der heißesten Tipps im europäischen Business gelten. Leider kann ich diese Euphorie angesichts der Veröffentlichung ihrer zweiten Platte jedoch nicht teilen. Die Band besinnt sich hier auf einige Basics und bläht ihre Songs löblicherweise auch an keiner Stelle auf, präsentiert jedoch in den 14 Kompositionen von "Oh, Mandy!" auch relativ wenig Mitreißendes. Stattdessen bekommt man eine Art Studio-Jam geboten, der von seinen beklemmenden Stimmungsbildern zwar in eine ziemlich interessante Richtung gelenkt wird, aber immer wieder den Eindruck hinterlässt, die Truppe würde nur einzelne Snippets streuen und sich gar nicht erst bemühen, ihre Songs konsequent fertigzustellen. Die vertrackte Rhythmusarbeit ist vielleicht noch überzeugungsfähig, die kurzen Improvisationen könnten den Stücken etwas Feuer machen, aber wenn man zum Schluss das Gefühl bekommt, gar nicht von echten Songs, sondern eher von episodischen Teilfragmenten sprechen zu müssen, rotiert das Gedankenkarussell und hinterfragt, was man von "Oh, Mandy!" denn nun tatsächlich mitnehmen soll.

Eine Band in schierer Experimentierfreude? Sicherlich! Musiker mit größeren Ambitionen? Ja, auf jeden Fall! Doch eine Platte mit bewegenden, packenden Songs? Nun, da kann an dieser Stelle keine Zustimmung gegeben werden. Es ist fraglos interessant, was TRAINER so anpackt. Mich persönlich lässt diese Platte aber relativ kalt, weil außer der beängstigenden Atmosphäre nicht viel stehen bleibt.