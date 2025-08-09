TRAINER - Oh, Mandy!

Oh, Mandy!

Genre:
Noise Rock
∅-Note:
5.50
Label:
Fidel Bastro
Release:
08.08.2025

    < 5 Wertungen

    1. Powietrze (Prolog)
    2. New Economy Symptoms
    3. Mandy
    4. Ona Sto Go Pravime E Tajno
    5. The Chinese Fianccée
    6. Variations On A Theme By Harry Pussy
    7. Jesús Chabrol Guitar
    8. I Would have Said 'Fuck You!'
    9. Mammoth
    10. National Pride (Interlude)
    11. My Worms
    12. Plattenbau
    13. Verval
    14. El Luchador Nihilista (Epílogo)

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

