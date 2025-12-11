Lange Unterbrechung, lange EP, lange Lieder.

"Manchmal kommen sie wieder" wusste schon Stephen King und in Bezug auf die britischen Thrasher TORANAGA UK, die Fortsetzung der Band TORANAGA mit neuem Sänger und leicht verändertem Bandnamen, trifft das absolut zu. Hatte die Originalband Ende der Achtziger und Anfang der Neunziger zwei gute Alben veröffentlicht, gab es eine weitere Aktivitätsphase Anfang der zweitausendzehner Jahre und jetzt, 2025, nach mehr als einem Dutzen Jahren, sehen wir das dritte Aufflackern in Form einer EP mit dem Namen "A New Order".



Wobei dieser Funken nur sehr bedingt etwas mit der Originalband zu tun hat, denn aus der Frühphase ist nur noch Sänger Mark Duffy dabei, der die einzige Konstante bei TORANAGA UK ist und neue Leute um sich geschart hat. Im dritten Anlauf versucht es die Band, wie beim letzten Mal auch, auf der Kurzstrecke und liefert uns vier Kompositionen melodischen Thrashs mit Duffy starkem Gesang. Das ist das größte Pfund, mit dem die Band wuchern kann, denn nach ein paar Durchgängen lassen sich zwei deutliche Kritikpunkte finden: Der Titelsong ist ein langer, Slow- to Midtemposong, der leider äußerst langweilig ausgefallen ist und die Lieder sind allgemein zu lang geraten.



Dabei ist der Opener 'Desecration' ein rasanter Song mit typischer Hoppel-Gitarre und coolem Riffing, der aber keine knapp sechs Minuten gebraucht hätte. 'The Shrine' enthält schöne Teile, die mich an XENTRIX erinnern, könnte aber von jedem seiner beiden Komponenten einfach eine Wiederholung weniger gebrauchen, und selbst der kürzeste Song, 'Sword Of Damocles', könnte von einer Straffung profitieren.



So bleiben am Ende ein toller Opener, zwei gute, aber zu selbstverliebte Stücke und ein langweiliger Titelgeber. Das ist zu gut, um es zu verreißen, aber nicht aufsehenerregend genug, um es wieder aufzulegen. Undankbar, aber leider ist TORANAGA UK bei der zweiten Wiederkehr in den Weiten des Mittelmaßes zuhause.



