Die alten Götter halten ihr Festmahl.

Die Band THE GREAT OLD ONES lieferte am Jahresanfang das Album "Kadath" ab, das mit etwas Verspätung noch besprochen werden soll. Inhaltlich orientiert es sich an "Kadath", diesem legendären Ort, wo die Traumgötter hausen. In der Geschichte von Lovecraft begibt sich Student Carter in die Traumlande auf der Suche nach diesem ominösen Ort. Schildwache der Stadt ist Nyarlathothep, die alten Götter scheinen die Stadt verlassen zu haben...



Die fünf Franzosen scheinen sich Carter anzuschließen: Monströse, nicht enden wollende Gänge zwischen bizarr geformten Häuserruinen, Plätze von immenser Größe und eigenwillige Ornamente an Brunnen, Wänden und Säulen begleiten die unheimliche Reise. Obwohl die Stadt verlassen wirkt, scheint es Wesenheiten dort zu geben...



Die Kombo setzt ihre musikalische Suche mit blackmetallischen und postrockigen Zutaten um. Heiserer Gesang kämpft gegen unheilvolle Schatten, Drums und schräge Leads könnten auf die Anwesenheit von Nyarlathothep hindeuten, denn irgendetwas regt sich da zwischen Säulen, Amphitheater und ellenlangen Treppen.



Akustische Passagen und Flüsterstimmen in den verschütteten Gängen der alten Bibliothek machen den Besuch dieses geheimen Zauberlandes noch unheimlicher. Der Fünfer baut eine Menge Abwechslung ein, allerdings fehlt es mir etwas an Harmonien, was aber auch Absicht sein kann wie bei der AFSKYsierung des Dänen-Black Metals.



Immer herrscht Chaos, Verwirrung, Unruhe, das muss man ihnen lassen. Was mir diese Musik erträglicher macht als die Dänen, ist der nicht so schrille Gesang. Das ist ein Riesenvorteil, der Nervfaktor setzt so nicht ein. Stellenweise gefällt mir dieser atmosphärische Post-Black Metal richtig gut. Dann wieder wird es mir zu monoton gleichförmig, aber vielleicht ist es in Kadath ja genauso: Man rechnet mit nichts mehr und riesenhaften Altvorderen holen dich hinter dem eingefallenen Turm...