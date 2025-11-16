THRASH BOMBZ - Bio Decay

Bio Decay

Genre:
Thrash Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Iron Shield Records
Release:
07.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Drone Death
    2. Viral Metal
    3. Media War... Or The Final Weapon
    4. Controlled
    5. Bio Decay
    6. Psycho Masses
    7. Escape From The Viral City
    8. Natural Gold
    9. Transhuman Condition
    10. Cyber Security
    11. Digital Evil
    12. Darkned Recall

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

