Klare Steigerung nach langjähriger Pause.

Die bisherige Karriere der THRASH BOMBZ war noch nicht von sonderlich großen Highlights gekrönt. Die italienischen Rumpel-Thrasher haben bereits drei vollwertige Alben und zwei EPs in ihrer Vita vorzuweisen, wirklich bahnbrechendes Material hat die Band allerdings noch nicht produziert. Dass nach einer siebenjährigen Pause nun der Deal beim Underground-Qualitätsgaranten Iron Shield erfolgt, scheint daher ein wenig überraschend, allerdings hat Labeleigner Thomas Dargel in den letzten jahren immer wieder ein feines Näschen bei der Auswahl seiner Bands bewiesen und liegt auch mit "Bio Decay" nicht falsch. Denn ganz offensichtlich haben die Sizilianer die Auszeit richtig gut genutzt, um ihrem Sound den letzten Schliff zu verpassen.



Letzteres ist natürlich nur sinnbildlich zu verstehen, denn auch auf ihrer vierten Scheibe trümmert THRASH BOMBZ mit einer herrlichen Old-School-Attitüde und rauem Sound durch ihr Material und hat so manchen Bay-Area-Versatz aufgeladen, der sie diesmal viel näher an Legenden wir EXODUS und SACRED REICH heranführt. Nicht zuletzt deshalb, weil neben den speedigen Attacken auch so manches feine Solo lauert, mit dem die Südeuropäer nicht nur ihre handwerkliche Weiterentwicklung dokumentieren, sondern dem Gros der neuen Songs auch den entscheidenden Kick verpassen.



Das Titelstück und 'Viral Metal' sorgen schon zum Auftakt für ordentlich Verzückung. Raubeinige, teils rockige Nummern wie 'Escape From Viral City' und 'Transhuman Condition' klingen wie LÄÄZ ROCKIT zu besten Zeiten, und wer die 'Toxic Waltz' gerne mal durchs heimische Wohnzimmer pflügen lässt, ist mit Songs wie 'Psycho Masses' und 'Digital Evil' bestens bedient.



Zwar bewegen sich nicht alle Nummern von "Bio Decay" auf gleichhohem Level, so dass man mit 'Controlled' und 'Cyber Security' auch einige Stücke am Start hat, die man unbeeindruckt weiterreichen kann. Doch im Grunde genommen ist die neue Scheibe ein klares Update zu den bisherigen Releases aus dem THRASH BOMBZ-Katalog und nicht zuletzt wegen des richtig coolen, authentischen Soundgewands ein nahezu durchgängig cooles Happening für Liebhaber der älteren amerikanischen Thrash-Schule.



THRASH BOMBZ war bisher ein Act unter sehr vielen gleichgesinnten, mausert sich nun aber zu einem der angenehmsten Vertreter im gesamten europäischen Raum. Reinhören lohnt sich bei Iron Shield eigentlich immer, diesmal aber eben auch ganz unverhofft.