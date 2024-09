Eine geplante Rückbesinnung mit enormen Folgen!

"Ocean Of Blasphemy" bleibt der absolute Meilenstein in der Laufbahn dieser dänischen Death-Metal-Brigade, die mittlerweile mit sehr großen Schritten dem 30-jährigen Jubiläum entgegeneilt. Und es ist genau diese Platte, die bei der Entstehungsgeschichte des inzwischen sechsten Studiowerkes von THORIUM eine sehr bedeutsame Rolle gespielt hat. Schließlich hat die Band sich nicht nur klangtechnisch in die Vergangenheit gebeamt, sondern einige Mitstreiter vergangener Tage zurück ins Boot geholt, um die vielleicht beste Scheibe zu kreieren, die THROIUM bislang veröffentlicht hat.



Dabei war es eigentlich gar nicht geplant, dem 2022 erschienenen "Denmark" möglichst bald einen neuen Partner zur Seite zu stellen. Doch während der Südamerikareise im vergangenen Jahr fühlten sich die Dänen ihren Anfängen so nahe wie nie, beschäftigten sich immer mehr mit den Ursprüngen des skandinavischen Death Metals und kontaktierten schließlich einige Gründungsmitglieder sowie Tausendsassa Rogga Johansson, um eine Platte einzuprügeln, auf der die Vibes des Debüts genauso stark vertreten sein sollten wie die Einflüsse der Band aus den frühen 90ern - zumindest auf dem Papier.



Bei der finalen Umsetzung ist die Messlatte natürlich jetzt aus eigenem Antrieb sehr hoch angesetzt, und bei all den gehaltsschwangeren Aussagen im Vorfeld des Releases hätte man meinen können, sie wäre sogar zu hoch gelegt. Doch weit gefehlt, denn was die Truppe in den zehn Nummern von "The Bastard" zusammengestellt hat, ist ein Elchtod-Best-of der allerbesten Sorte. THORIUM nimmt die melodischen Fragmente früherer Tage wieder konsequenter in den Sound auf, präsentiert sich derber und rauer als auf den jüngsten Veröffentlichungen und nähert sich einstigen Wegbereitern wie DISMEMBER so nahe an, dass man das Artwork noch einmal genauer begutachten muss, um wirklich sicher zu sein, dass das Original sich hier nicht mit einer Comeback-Platte zurückmeldet. Mit 'Eclipsed' und 'Over The Mountain' erleben die Dänen einen Einstand nach Maß, holen den klassischen Fredman-Gitarrensound wuchtig ins Hier und Jetzt und lassen ihren Ambitionen auch sofort Taten folgen, nur um dann mit 'Nightside Serenade' eine eigene Signature-Hymne zu präsentieren, die man im Nachhinein als den wohl stärksten THORIUM-Track in knapp drei Dekaden bezeichenen darf. Spätestens hier hat die Truppe alle Zweifel beiseite geschoben und aus Nostalgie Realität werden lassen.



Doch auch in den weiteren Stücken lässt sich die Band nicht bremsen. 'Mesmerize' könnte auch auf das Konto von THE CROWN gehen, das brachiale 'Not Equals' liefert einmal mehr modernen Sound mit Old-School-Attitüde, 'It All Comes Back To Me Now' winkt mal kräftig ins Göteborg der 90er, und mit 'Pest' und 'Infamy' stehen weitere Brecher in der Warteschlange, um es dem Publikum mal richtig zu besorgen.



Am Ende ist "The Bastard" eine Platte geworden, die man lückenlos live präsentieren kann, ohne dabei einen Energieverlust befürchten zu müssen, was in diesem Segment eigentlich einzigartig ist. THORIUM hat endlich die große Hürde genommen und dem Debüt einen qualitativ würdigen Nachfolger beschert. Derart intensiv und motiviert darf es gerne ins Jubiläum gehen!