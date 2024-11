Potzblitz!

Jau, das ist mal eine Rockscheibe, die richtig Spaß macht! Die drei Münchener von TAME THE ABYSS sind wieder am Start und haben solch ein zeitloses, dynamisches und hundeschnauzencooles Album am Start, das den ach so schmuddeligen Herbst in einen Spätsommer für Ohren und Herz verwandelt. Ob es an dem so kultigen B-Movie-Artwork liegt, mit dieser unverfälschten und brachialen Art des Rocks zu tun hat oder eine gewisse Eigenständigkeit gepaart mit einer Prise Dreck ihre Finger mit im Spiel hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls weiß mich das Gesamtpaket "They Live Again!" extrem gut zu unterhalten.



Man sollte beim Autofahren heutzutage nur gehörig auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen aufpassen, denn Flensburg wird es freuen, wenn die TAME THE ABYSS-Maschinerie dafür sorgt, dass man das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken möchte. Mal sind es harte Riffs mit coolem Groove, mal ein Hauch von Theatralik und Extravaganz, mal sorgen Nuancen aus dem Stoner-, Prog-, Classic- und Alternative Rock für Flair und krachende Wohnzimmerschränke, mal sind es aber auch lupenreine Ohrwürmer der Marke 'Loaded Gun', 'This Is The Love' oder 'Come Alive', die nicht nur den Finger in die Wunde drücken, sondern auch vor Lebensfreude, Vitalität und Energie nur so strotzen.



Und während 'Burn Em Down' ob seiner Kritik an die Politik nicht nur aktueller denn je sehr vielen Hörern aus der Seele brüllt, verpasst das abrundende 'Lunar Love' dem ohnehin schon sehr abwechslungsreichen, aber stets konsequenten Rock-Unterfangen eine gewisse Note Glamour. Richtig, Peter Schertel an der Schießbude, Jan Szymanski am Tieftöner und Frontmann Georg Raig sind ein eingespieltes Team, das das Kunststück schafft, die Kurzweiligkeit und Explosivität der vorangegangenen EPs sehr elegant auf Albumlänge zu ziehen und mit "They Live Again!" ein Full-length-Debüt zu kredenzen, an dem wohl jeder Rock-Fan seine helle Freude haben dürfte.