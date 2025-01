Japanisch-amerikanische Völkerverständigung, Rock-Teil Zwei.

Öffnen wir zunächst die Zeitkapsel und entdecken ein Debütalbum, das vor exakt zwanzig Jahren das Licht der Welt erblickte. Der japanische Gitarrist Tak Matsumoto, der aktuell auch bei den Rockern von B'z aktiv ist, Sänger Eric Martin (MR. BIG) und der singende Bassist Jack Blades (NIGHT RANGER) hatten damals die Idee einer Kollaboration und mit der ersten Scheibe auch einen beachtlichen Erfolg vor allem im Land der aufgehenden Sonne. Nun ist einiges an Wasser den Shinano heruntergeflossen und das Trio hat sich endlich für einen zweiten Teil, schlicht "II" betitelt, zusammengefunden. Verstärkt werden sie heuer von ex-GNR-Schlagzeuger Matt Sorum. Supergroup-Alarm? Die beteiligten Namen versprühen auf jeden Fall Glanz und Gloria.



Musikalisch haben wir es hier mit einer AOR-Heavy-Rock-Platte zu tun, die vor allem im vorderen Bereich krampfhaft versucht, den amerikanischen Rocksound der Achtziger mit fernöstlichen Einflüssen zu paaren. Entsprechend hat sich Mastermind Matsumoto mit BABYMETAL und der japanischen Künstlerin LISA auch gleich passende Verstärkung ins Studio geholt. Gerade diese Mixtur verwirrt jedoch und will mich so gar nicht triggern. Da die weiblichen Stimmen in 'Eternal Flames' und 'The Story Of Love' auch recht weit im Vordergrund stehen, fast den kompletten Song parallel zu Eric Martin singen und teilweise sogar unterschiedliche Worte von sich geben, ist das für mich außerhalb meiner Wohlfühloase. Wenn dann noch Jack Blades zusätzlich einsteigt, überfordert das mein Kleinhirn und die Kakophonie an Stimmen strengt mein zartes Öhrchen enorm an. Die zweite Hälfte wird dann rockiger, mehr Riffs, mehr Lässigkeit. Plötzlich wird es auch mal bluesig, funkig und gerne mit Disco-Beats unterlegt ('The Great Divide', 'Dark Island Woman', 'Jupiter And Mars'). Auch wenn Eric Martin kaum an seine Grenzen geht, fühlt er sich nun deutlich wohler und drückt den Songs seinen Stempel auf. Alles zwar überschaubar und solide, aber durchaus souverän und mit gewisser Flughöhe. Der Namensgeber soliert fast ausschließlich melodisch, sich nie in den Vordergrund drängend und immer mit Esprit. Respekt.



Wer eine Affinität zur japanischen Kultur und deren Rockmusik hat, sollte bei "II" der TAK MATSUMOTO GROUP umgehend zugreifen. Obwohl ich mit dem vorderen Bereich der Scheibe leicht fremdle, holt mich die zweite Hälfte der gut 45 Minuten dafür umso mehr ab. Ich würde die Band gerne mal in der prallen Nachmittagssonne auf einem der europäischen Festivals sehen. Könnte passen. Dürfte jedoch leider schwer zu realisieren sein.



Anspieltipps: My Life, The Great Divide, Eternal Flames