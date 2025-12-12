Produktionstechnische Perfektion trifft auf emotionale Kälte.

Warum mich die Herren von SUN OF THE SUNS eigentlich ständig an AMORPHIS erinnern, an sich jedoch grundsätzlich andere Ansätze verfolgen, ist mir bis dato noch nicht ganz klar geworden. Die sphärischen Passagen mit ihren Keyboard-Backings bringen zwar auch den zweiten Silberling der italienischen Progressive-Death-Combo in die Nähe der finnischen Superstars, in den Midtempo-Passagen gibt es definitiv auch zahlreiche Parallelen, und bei den Growls erkennt man auch Zusammenhänge, die aber eher zufällig erscheinen. Doch im Großen und Ganzen kann man sicherlich sagen, dass Fans der Herren von den tausend Seen bei einem Release wie "Entanglement" auch hellhörig werden sollten.

Was der neuen Scheibe jedoch manchmal ein bisschen abgeht, ist die emotionale Tiefe, die man sicherlich permanent zu erzeugen versucht, die aber im Streben nach handwerklicher Perfektion nicht ganz so sauber aufs Tablett gebracht wird wie bei vielen Kollegen. Gelegentlich will man sogar dazu übergehen, "Entanglement" nicht nur als musikalischen Leckerbissen, sondern auch als zeitgemäßes Produkt zu bewerten, da der Produktion etwas dezent Steriles anhaftet, das man über die Gesamtdauer der Platte auch nicht abstreifen kann. SUN OF THE SUNS hat im Studio zweifelsohne ganze Arbeit geleistet und auch einen sehr wuchtigen Klangteppich erschaffen, doch gerade wenn die etwas roheren Ansätze etwas intensiver verfolgt werden ('The Void Where The Sun Ends Its Path'), wünscht man sich auch ein bisschen mehr Ecken und Kanten, die zwar nicht vollends weggebügelt werden, aber doch nicht so zur Geltung kommen, dass zumindest eine leichte Spur Live-Feeling bestehen bleibt. Dies mag in heutigen Zeiten definitiv nicht ungewöhnlich sein, aber wenn ein leichter Schatten dessen über dem Release schwebt, dass der Drang nach technischer Perfektion auch den Mix bestimmt, fehlt an anderer Stelle einfach etwas Bestimmtes, letztlich aber Undefinierbares.

Nichtsdestotrotz ist auch der musikalische Inhalt des Zweitwerks beachtenswert, recht vielseitig und progressiv im eigentlichen Sinne des Wortes. Der Link zu AMORPHIS bleibt bestehen und ist ein wichtiger Anhaltspunkt, was Fans der Nordeuropäer dann auch dazu verleiten sollte, SUN OF THE SUNS mal anzutesten. "Entanglement" mag zwar hin und wieder ein bisschen zu kalt klingen, ist ansonsten aber fraglos ein richtig gutes Album geworden!