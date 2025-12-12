SUN OF THE SUNS - Entanglement

Entanglement

Genre:
Progressive Death Metal
∅-Note:
7.50
Label:
Scarlet Records
Release:
12.12.2025

    < 5 Wertungen

    1. Wanderer Of The Cosmos
    2. On The Last Day Of Earth
    3. Ephemeral, Ethereal, Eternal
    4. If I Could Hold The Sky
    5. One With The Sun
    6. Wanderer Of The Unknown
    7. Please, Blackout My Eyes
    8. The Void Where Sound Ends Its Path
    9. Entanglement

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

