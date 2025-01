Relativ lahmes Stoner/Doom-Gemisch.

Auf jeden Fall ausbaufähig. Das erste, schließlich auch letzte Fazit zum ersten Album dieser neuen italienischen Stoner-Kapelle ist schon recht eindeutig und vor allem im relativ schmalen kreativen Input verankert, den SUMMONING SATURN VOIDS auf dem gleichnamigen Debüt installiert hat. Die Band verlässt sich auf einen recht einfallslosen Einheits-Groove, bewegt sich auch vokaltechnisch nicht sonderlich weit vom relativ ausdruckslosen Krächzen hinweg und schafft es auch nicht, die düsteren Fragmente der einzelnen Stücke gewinnbringend einzubauen, so dass wenigstens die atmosphärische Basis Gefälliges beschert.



Die Konsequenz ist ein relativ unspektakuläres Album, das zwar zwischenzeitlich mal mit tollen Gitarrensoli aufwarten kann ('Blackshift Alien God'), darüber hinaus aber nur wenig Raum für Außergewöhnliches lässt und lieber in seinem steten Trott verweilt. Die doomigen Komponenten liefern nicht die notwendige Tiefe und an Abwechslung findet sich auf "Summoning Saturn Voids" auch kein echter Reichtum. Die genannten vokalen Auswüchse sind auf Dauer zusätzlich anstrengend und nehmen Lust und Laune auf einen in der Basis noch recht anständigen, in der letztendlichen Ausführung jedoch arg, arg durchschnittlichen Silberling.



Dass die Jungs beim heimischen Label Argonauta Records gelandet sind, ist daher ein wenig verblüffend, hat die südeuropäiosche Plattenfirma doch ansonsten eher einen Qualitätsstandard, der deutlich über dem Gebotenen liegt. Aber da zumindest einige verborgene Talente erkennbar sind, kann die Veröffentlichung von "Summoning Saturn Voids" ja auch eine gewisse Starthilfe sein, nur muss sich die Band in Zukunft deutlich steigern, um dieses Vertrauen auch zu rechtfertigen!