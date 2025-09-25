STARR, JACK - Out Of The Darkness Part II

Out Of The Darkness Part II

Genre:
US Metal
∅-Note:
9.00
Label:
BraveWords Records
Release:
25.04.2025

    < 5 Wertungen

    1. Hand Of Doom
    2. Endless Night
    3. Into The Pit
    4. Rise Up
    5. Underneath The Velvet Sky
    6. Tonight We Ride
    7. The Night Has A Thousand Eyes
    8. Sahara Winds
    9. The Greater Good
    10. Soulkeeper
    11. Savage At The Gate
    12. The Lesson

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

