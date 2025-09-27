Techno-Thrash is back.

Der technische Thrash Metal, wie man ihn seinerzit von Bands wie HADES und ANACRUSIS in göttlicher Form aufgetischt bekommen hat, fristet seit Jahren ein eher unterbewussten Dasein und wird nur noch selten mit vielversprechenden Newcomern bereichert. Eine der Bands, die in diese Phalanx einbrechen will, hört auf den Namen SPECIES, wurde 2018 gegründet und hat vor drei Jahren mit "To Find Deliverance" ein echtes Hammerdebüt losgelassen, das man als Liebhaber der verspielten Thrash-Ware auf gar keinen Fall verpasst haben sollte.



Die Herren aus der polnischen Haupstadt haben sich daher auch nicht lange bitten lassen und alsbald an einem Nachfolger gewerkelt, der zwar ein bisschen mehr Anlauf benötigte als sein Vorgänger, nun aber endlich in trockenen Tüchern ist. Und was soll man sagen, auch "Changelings" bedient die arg verwaiste Sparte mit einigen echten Herausforderungen. Sie ist rein instrumental betrachtet eine echte Wonne, aber auch in Sachen Aggressionen und Energie eine absolute Punktlandung, die von den eindringlichen Screams von Bassist und Frontmann Piotr Drobina auch umgehend in das richtige Licht gerückt wird. Dort lauern eben genau diese oben angeführten Acts, mit denen sich die Osteuropäer auch auf ihrem zweiten Longplayer nahezu problemlos messen können.



Rasiermesserscharfes Riffing ist die Grundlage der sieben neuen Kompositionen, Break-lastige Arrangements die Paradedisziplin der Polen und herrliche Stimmungs- und Tempowechsel das Salz in der Suppe. Das bringt sowohl kompakte Menüs wie 'The Essence' und 'Voyager' als auch epische Longtracks wie 'Biological Masterpiece' oder den hervorragenden Opener 'Inspirit Creation' sofort in die Spur. An denen wird man sich auch längerfristig ergötzen können, weil die vielen Details auf jeden Fall etwas mehr Raum benötigen, bis man sie auch vollends erkundschaftet hat.



Ob die Heroen des US-Metals in ihrer Vormachtstellung nun schon gefährdet sind oder auch ein etwas derber agierender Act wie INTO ETERNITY in Reichweite ist, muss jeder natürlich für sich entscheiden. Fakt ist jedoch, dass SPECIES das eigene Image mit "Changelings" weiter aufpolieren kann und sich in der Liga der besonderen Techno-Thrash-Combos auf jeden Fall in Richtung Champions League bewegt. Mit Blick auf die Entwicklung dieser speziellen Szene in den letzten zwei bis drei Dekaden ist dies mehr als nur erfreulich, sondern echt mal wieder ein Grund, ordentlich durchzudrehen.