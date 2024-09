Neues Soloprojekt von Tausendsassa Peter Svensson.

Peter Svensson hat in der Doom-Szene schon einige Fußspuren hinterlassen. Unter anderem ist der schwedische Multiinstumentalist schon bei VOID MOON, ASSASSIN'S BLADE und ANCHROITE aktiv gewesen, bevor er sich entschieden hat, mit SOLUS REX ein neues Projekt aus der Taufe zu heben, bei dem er als alleiniger Songschreiber und Musiker die Credits ausschließlich für sich beanspruchen kann. Mit "The Duellist's Monologue" ist nun die erste EP erschienen, auf der Svensson die grobe Marschrichtung seines neuen Babys erstmalig vorstellen möchte. Inwieweit die Notwendigkeit bestanden hat, sich hier noch einmal von seinen übrigen Acts abzugrenzen, kann aber im Nachhinein in Frage gestellt werden. Denn sonderlich reißerisch präsentieren sich die vier neuen Songs leider nicht.



SOLUS REX bedient sich in den Anfängen des etwas extremeren Doom Metals, sprich bei Bands wie ANATHEMA und MY DYING BRIDE, dies jedoch auf einem überhaupt nicht vergleichbaren Niveau. Im steten Einheitstempo arbeitet sich der skandinavische Künstler durch die neuen Kompositionen, erklärt Variation über weite Strecken zum Fremdwort und kann weder beim Riffing, noch im Hinblick auf die sphärischen Attribute seiner neuen EP irgendeinen klaren Akzent setzen. Die Songs siechen ein wenig vor sich hin, die Gitarren können ihrer dominanten Rolle kaum gerecht werden, und der recht dünne Sound tut sein Übriges dazu, dass sich die Begeisterung weitestgehend in Grenzen hält. Ein kurzes Aha-Erlebnis liefert einzig 'Downward Spiral Architect', dessen partiell melodisches Backing einmal kurz aufhorchen lässt. Ansonsten ist "The Duellist's Monologue" jedoch noch nicht reif für die internationale Konkurrenz im Doom Metal. Vielleicht auch deshalb, weil es irgendwann nicht mehr gut tut, auf zu vielen Hochzeiten parallel zu tanzen.