Hauptamtlich ist Doug Harrison mit seinem Prog-Rock-Projekt FEN eigentlich ganz gut ausgelastet. Dennoch gründete er vor einigen Jahren seinen etwas konventioneller ausgerichteten Nebenschauplatz SLUG COMPARISON, bei dem er anno 2019 die ersten Nummern platzierte, die nicht ganz in den Kontext seiner eigentlichen Band passten. Mit "When You Were Living Here" gelang dem kanadischen Gitarristen und Sänger allerdings nur ein kleiner Achtungserfolg im Underground, der zunächst nicht die dringende Notwendigkeit eines Nachfolgers einforderte. Sechs Jahre später folgt mit "A Battle To The End Fought On The Edge Of A Knife" nun jedoch ein Zweitling, auf dem sich das Duo um Harrison und Schlagwerker Flavio Cirillo in allen Belangen verbessert zeigt. Die Scheibe ist vielseitiger, die stilistischen Wendungen sind definitiv vielfältiger, aber - ganz wichtig - auch beim Songwriting hat SLUG COMPARISOn einen ordentlichen Sprung machen können, der die Daseinsberechtigung der Kapelle auf jeden Fall noch mal deutlich aufwertet.



Die elf neuen Stücke bewegen sich im breiten Spektrum aus Grunge, alternativen Rocksongs, minimalistisch angedeuteten Prog-Arrangements und flockigem Indie Pop, klingen aber in der Gesamtheit wie aus einem Guss, weil Harrisons Stimme den Songs eine ebenso klare Signatur gibt wie sein gefühlvolles Gitarrenspiel. "A Battle To The End Fought On The Edge Of A Knife" zeichnet sich durch eine sehr erfrischen Dynamik aus, platziert die Hooklines nicht immer an den offensichtlichen Stellen, ist aber auch rein instrumental eine echte Wucht. Hinzu kommen einige eher unkonventionelle Ansätze, die den Vergleich zu den letzten SILVERCHAIR-Werken rechtfertigen, während an vorderster Front die gesamte Klaviatur des modernen Alternative-Rocks aufgefahren und mit allerhand verspielten Randnotizen versehen wird.



Interessant ist derweil, wis sich das Zweigespann mit wachsender Spieldauer in einen immer intensiveren Rausch spielt, der im coolen 'Outta The Jam' seinen ersten absoluten Höhepunkt findet, sich aber auch von relaxten Kompositionen wie dem Titelsong nicht aus dem Konzept bringen lässt. Spätestens in 'Metal Roots Came Twisting' und 'Of Being Apart' erreicht SLUG COMPARISON schließlich auch Champions-League-Format, dies zwar in einer komplett eigenen Nische, aber eben mit diesen hochwertigen Ingredienzien, die man schon nach dem ersten Durchlauf nicht mehr missen mag.



"A Battle To The End Fought On The Edge Of A Knife" ist ein Potpourri aus unterschiedlichsten Einflüssen, die hier neu gebündelt und in einen sehr eigenständigen, vielseitigen und meist aufregenden Longplayer gepackt werden. Wer alternative Sounds auch jenseitss der 90er noch immer zu seinen Lieblingsspielwiesen zählt, darf und muss hier definitiv mal ein Ohr riskieren!