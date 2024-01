Knapp zwei Meter feinster Schwedenstahl.

Mit SIX FOOT SIX steht eine weitere Heavy Metal Hoffnung aus dem Land der drei Kronen in der Warteschleife, um irgendwann vielleicht einmal die ganz großen Helden zu beerben, so diese besagten und betagten Helden denn in ferner Zukunft in Rente gehen wollen oder müssen. Zwar kann das noch eine Weile dauern, aber mit dem Drittwerk "Beggar's Hill" möchte sich SIX FOOT SIX auf jeden Fall schon mal auf die Warteliste für die Metal-Ruhmeshalle bringen.



Bereits mit dem ersten Song 'Raise The Dead' packen mich die drei Nordeuropäer, die sich mit Snowy White eine bekannte Größe für die Arbeit am Schlagzeug rangeholt haben. Stilistisch tobt sich das Quartett irgendwo in der Schnittmenge zwischen den schwedischen Landsmännern HAMMERFALL oder überwiegend GRAND MAGUS und teutonischem Metal, wie beispielsweise von ORDEN OGAN oder auch BRAINSTORM, aus. Das ziemlich melodische und eingängige 'Analog Man' kann ich an dieser Stelle als weiteren Tipp empfehlen und die abschließende etwas längere Trilogie 'A Templar's Tale' zeigt, dass diese Band mehr Potential abrufen kann, als es in einigen anderen Songs auf dem Album der Fall ist. Hier möchte ich besonders den Mittelteil 'The Siege – A Templar's Tale, Pt. 2' hervorheben, der mit dezenten Folk-Anteilen ein klein wenig an die Glanzzeiten von FALCONER erinnert.



Ich habe überwiegend meine Freude daran, SIX FOOT SIX zuzuhören, denn das dritte Album dieser Band wartet mit Stilelementen auf, die es den Headbangern leicht machen. Freut euch auf fette Gitarren, eine saubere Rhythmusgruppe und vielschichtige Vocals. Es ist eines dieser coolen Alben für längere Autofahrten. Auch wenn jetzt bei weitem nicht alle Songs Hitpotential entfalten wollen oder können, über die komplette Distanz geht "Beggar's Hill" jedoch voll in Ordnung.