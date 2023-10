New Gold Dream - Live From Paisley Abbey

New Gold Dream - Live From Paisley Abbey

"Live"-Einspielung eines Klassikers der Achtziger.

Mit dem Album "New Gold Dream" begann im Jahr 1982 der große kommerzielle Erfolg für die Schotten SIMPLE MINDS, die später vor allem mit dem Übersong 'Don't You (Forget About Me)' zu Weltruhm gelangen sollten. Kein Wunder also, dass der britische TV Sender Sky das Album auch in seine "Greatest Albums live"-Reihe aufnehmen wollte. Dazu fanden sich Jim Kerr, Charlie Burchill und ihre Mitstreiter Ende letzten Jahres in der Paisley Abbey ein, wobei es sich um eine wunderschöne alte Kirche in einem Vorort von Glasgow handelt. Mitgeschnitten wurde das komplette Album in der originalen Reihenfolge und nachdem der Konzertfilm inzwischen auf Sky Arts ausgestrahlt wurde, wird "New Gold Dream - Live From Paisley Abbey" passend zum 40. Geburtstag nun auch Fans außerhalb des Vereinigten Königreichs als CD, Vinyl oder digital zungänglich gemacht.

Nun kommen wir aber auch direkt zur Crux der ganzen Sache, denn die Aufnahme fand, wahrscheinlich auch dem ungewöhnlichen Aufnahmeort geschuldet, komplett ohne Publikum statt. Entsprechend fehlt diesem Live-Album auch komplett die entsprechende Atmosphäre, die einem bei einer regulären und gut gemachten Live-Aufnahme ins heimische Wohnzimmer transportiert wird. So wirken die neun Tracks eben wie eine Studio-Session, die uns zeigt, wie SIMPLE MINDS in der heutigen Besetzung klingt. Und versteht mich nicht falsch, allein das ist ein echter Ohrenschmaus, denn die gesamte Band agiert auf allerhöchstem Niveau. Gerade Jim klingt so, als könnte ihm der Zahn der Zeit einfach überhaupt nichts anhaben. Klar, auch sein Organ ist etwas dunkler und herber geworden mit den Jahren, doch ansonsten singt er die Songs für meine Ohren sogar fast etwas überzeugender als in den Achtzigern.

Ebenso müssen wir über Charlie Burchill sprechen, der für mich schon immer sträflich unterbewertet wurde. Gerade seine vielen verschiedenen Gitarren-Figuren und klanglichen Texturen kommen im hervorragenden Soundgewand der Platte perfekt zur Geltung, was für mich ebenfalls einen Mehrwert darstellt. Generell gefällt mir der detailreichere Klang dieser Live-Aufnahme tatsächlich besser als das Original, auch wenn mich dafür Puristen wahrscheinlich am liebsten steinigen würden. Wenig überraschend ist dagegen die Trackliste, die reichlich vorhersehbar daherkommt, immerhin wird hier das Album in Gänze und korrekter Reihenfolge aufgeführt. Deshalb wird der ganz große Hit namens 'Glittering Price', der auch hier wieder den Höhepunkt markiert, schon vor dem Grande Finale abgefeuert. Die Nummer hat auch nach vierzig Jahren nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt und überschattet auch heuer noch das Songmaterial dieser Scheibe, das aber auch abseits des Klassikers unheimlich stark ist.

Die Frage nach dem Sinn oder Unsinn dieser Veröffentlichung, gerade wenn eine visuelle Aufbereitung nicht verfügbar ist, bleibt trotzdem bestehen. Wer nämlich das Original besitzt und liebt, dem bietet "New Gold Dream - Live From Paisley Abbey" nicht viel Neues. Wer die Songs mag, sich aber am etwas unaufgeräumten Sound des ursprünglichen Silberlings stört, der erhält hier eine recht orginalgetreue und klanglich wunderbare Neueinspielung. Nur erwartet eben keine Live-Atmosphäre im heimischen Wohnzimmer, denn das kann der Silberling, den Umständen geschuldet, schlicht und ergreifend nicht liefern.