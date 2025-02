Schade, dass es nur eine EP ist.

SHUTDOWN hat sich mit der neuen EP "By Your Side" einiges vorgenommen. Die sechs neuen Tracks sollen die Beschränkungen und Grenzen des klassischen NY-Hardcores aufbrechen. Dieser Vorsatz überrascht, nachdem die letztjährige EP "Still… Against All Odds" doch sehr genretreu daherkam und das Video zum Titeltrack der neuen EP direkt zu Beginn mit dem klassischen NY-Hardcore-Logo aufwartet. Doch der Song weist relativ schnell eine andere Richtung auf. Das schnelle Powerriffing und die melodiösen Strophen setzen einen Schwerpunkt, der deutlich im Melodic Hardcore liegt. An der ein oder anderen Stelle mag man vielleicht sogar den 90er-Terminus Melodycore heraufbeschwören. So sehr die hohe Stimme von Sänger Mark Scondotto Markenzeichen und vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmal in der Szene war, so unterstützt sie nun dieses Gefühl des neuen Weges.

Auch Lieder wie 'Untouchable', 'Another Day' und 'What You Are Thinking' schlagen in die gleiche Kerbe. Die Grundfesten liegen in New York, werden aber durch Melodic Hardcore á la IGNITE ergänzt und leicht durch die 90er mit Bands wie NO FUN AT ALL gewürzt. Die beiden letztgenannten Tracks begehen sogar den Frevel und knacken problemlos die Drei-Minuten-Marke! So nähern sich lediglich der Opener 'Our Time' und 'Is This The End' dem klassischen und bekannten Sound der Band an.

Den Vorsatz mal etwas anderes als die typischen Ostküsten-Hardcore zu machen hat SHUTDOWN locker erfüllt. Man möchte fast sagen, Kalifornien lässt grüßen. Ganz so weit ist es dann doch nicht und eine komplette Neuerfindung liegt nicht vor, da die Wurzeln klar erkennbar bleiben. Aber "By Your Side" wirkt offener, erwachsener und irgendwie auch hoffnungsfroher als bisherige Releases der Gruppe. Alle sechs Songs wissens dabei komplett zu überzeugen. Wem der Hardcore nach New Yorker Schule immer zu prollig und aggressiv war, sollte unbedingt in diese EP reinhören. Sie kann vielleicht einen neuen Zugang bieten.