SEVEN BLOOD - Life Is Just A Phase

Life Is Just A Phase

Genre:
Modern Rock
∅-Note:
8.50
Label:
Seven Blood Music / SPV
Release:
21.11.2025

    1. House &#8800; Home
    2. Cold Eyes
    3. No Breakout
    4. Monsters
    5. Hourglass
    6. Killing From The Inside
    7. To The Unknown
    8. Not Your Misery
    9. As We Bleed
    10. Strangers
    11. Fall From The Sky

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

