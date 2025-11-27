Keine Haare in der Suppe.

"Life Is Just A Phase" ist ein perfektes Album für all diejenigen, die bevorzugt das Haar in der Suppe suchen und relativ offensiv gegen moderne Strömungen in der Metal-Szene wettern. Das einzige Problem: Selbst mit der ganz großen Lupe, wird man dieses kleine Haar in keinem der elf Songs, die das hiesige Ensemble auf sein Debüt gepackt hat, finden. Sondern man wird irgendwann eingestehen müssen, dass die Truppe um die stimmgewaltige Sängerin Azaria Nasiri genügend Potenzial mitbringt, um das Feld ganz locker, aber doch wuchtig von hinten aufzurollen. Das nicht nur mit druckvollem Riffing und so mancher Modern-Metal-Kante, sondern in erster Linie mit grandiosen Widerhaken und Ohrwürmern, die man in dieser Konstanz erst einmal so auf Konserve bekommen muss.



Natürlich könnte man jetzt ansetzen und die üblichen Parallelen raussuchen, schließlich wird man hier garantiert fündig werden. Wenn Namen wie beispielsweise EVANESCENCE in diesem Zusammenhang nicht fallen, darf man sogar regelrecht enttäuscht sein, schließlich gibt es auf dem Debüt der Berliner Kapelle zahlreiche Querverweise zu Amy Lee und Konsorten. Der bedeutende Unterschied besteht jedoch darin, dass SEVEN BLOOD die amerikanische Konkurrenz, beziehungsweise deren aktuellstes Material, locker überflügelt und lückenlos Hits aufs Tableau zaubert.



Hinzu kommt, dass die neuen Kompositionen eine sehr persönliche Note mitbringen, die man der Band aber auf Anhieb abkauft. "Life Is Just A Phase" ist eine Art musikalisches Tagebuch, in dem Nasiri so manchen Abgrund erkundet, diesen aber in der Gesamtdramaturgie der Songs glaubwürdig inszeniert und den Hörer schnell dazu treibt, die vergleichsweise düsteren Texte lauthals mitzusingen. Dass sich die Nummern dabei so radikal einfräsen und man irgendwann auch alle Scheuklappen fallen lässt, um der Sängerin und der Band Wort für Wort an den Lippen zu hängen, ist jedoch ein Effekt, den heuztzutage nicht mehr viele Acts so phänomenal hinbekommen - und schon mal gar nicht auf einem Debüt.



SEVEN BLOOD hat in diesem Jahr bereits auf dem Summer Breeze eine Kostprobe der eigenen Qualitäten gegeben und kann diese nun auch auf dem Erstlingswerk bestätigen. Die Berliner Neulinge starten auf "Life Is Just A Phase" so richtig durch und dürften schon in Kürze auch auf größeren Bühnen zu finden sein. Völlig verdient, wie ich finde!