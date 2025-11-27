Quantitativ knapp bemessen, qualitativ überragend.

In den letzten Jahren scheint es Mode geworden zu sein, keine Tour mehr ohne einen frischen Release an den Start zu bringen. Mit diesem Trend hat sich auch die Masse der EPs und separaten Singles vergrößert, was durchaus Vor- und Nachteile hat. Für Komplettisten wird es so immer schwieriger, jede Veröffentlichung in den heimischen Schrank zu stellen, andererseits bekommen wir gleichzeitig auch mehr Musik von unseren liebsten Bands geboten. Natürlich beugt sich auch SEPTICFLESH diesem Trend und veröffentlichte im vergangenen Februar passend zur US-Tour die EP "Amphibians", die wir nun genauer unter die Lupe nehmen wollen.



Ein langes Unterfangen wird das allerdings nicht, denn neben dem Titeltrack gibt es mit 'The Experiment' nur einen vollwertigen Song zu hören, bevor zwei Orchester-Fassungen von 'History Repeats Itself' und 'The Experiment' die Spielzeit auffüllen. Aber hey, das muss ja kein Negativpunkt sein, solange die beiden regulären Tracks absolute Kracher sind. In diesem Punkt legt das eröffnende 'Amphibians' dann auch schnell ein ordentliches Pfund vor, das Zweifel an der qualitativen Ausbeute mit stampfendem Groove und einem niederschmetternden Riff schnell vertreibt. Besonders gefällt mir hier das Wechselspiel zwischen eher introvertiert-ruhigen Strophen mit Betonung auf orchestrale Atmosphäre und knüppelharten Refrains, die mit viel Pomp und einer ordentlichen Gitarrenwand aufwarten können. Ein schöner Mittelteil rundet die Nummer schlussendlich ab und komplettiert einen soliden SCEPTICFLESH-Song, der sich auch auf den letzten Studiodrehern gut gemacht hätte.



Das eigentliche Prunkstück der EP haben sich die Griechen allerdings für die zweite Position der Trackliste aufgespart, wo uns 'The Experiment' durch eine Achterbahn der Gefühle jagt. Da wird einmal vertrackt gerifft und mit Flitzefingern geschreddert, während im nächsten Moment orchestraler Pomp gepaart mit stampfenden Gitarren das Zepter übernimmt. Zwischendrin wird es mit herrlichen Melodiebögen sogar richtig hymnisch, womit der Track für mich alleine einen Kaufanreiz liefert und mit zum Besten gehört, was ich von SCEPTICFLESH in den letzten Jahren gehört habe. Da lässt es sich dann auch verkraften, dass die Orchester-Versionen zwar schön anzuhören sind, aber irgendwie auch mehr als Füllmaterial wahrgenommen werden.



In Sachen Quantität mag "Amphibians" damit also nicht das gelungene Gesamtpaket sein, dafür kann man über die Qualität der EP aber nicht streiten. Im Gegenteil, die beiden vollwertigen Tracks rechtfertigen die Anschaffung der Kurzrille im Alleingang, wobei gerade 'The Experiment' als absoluter Glanzpunkt heraussticht.