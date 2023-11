Bizarre Klangwelten in einer spacigen Soundlandschaft.

Die Klangwelten von SAN LEO lassen unglaublich viel Raum - und das ist Fluch und Segen zugleich. Die italienische Band hat auf ihrer aktuellen Scheibe vier Songs ins Angebot gestellt, die allesamt epische Klangmuster aufbauen, dabei eine Menge Spannung generieren, aber nicht immer den Punkt erreichen, an dem sie sich vollständig entladen können.



Ein gutes Beispiel ist das knapp 20-minütige Auftaktstück 'Aries', das mit dezenter Elektronik und verschiedenen Drone-Fragmenten eine Art Science-Fiction-Soundtrack entwickelt, der zunehmend mehr Komponenten hinzugewinnt, dann aber doch sehr, sehr lange benötigt, bis er seinen explosiven Punkt erreicht. Allerdings tauchen die Italiener sehr tief in die Materie ein, schaffen hypnotische Klangcollagen und touchieren gerne auch mal die Grenzen der psychedelischen Musik, wenn auch mit Elektronik kombiniert - und hier wird man dann auch unschlüssig, ob diese Reise mitreißend oder eher anstrengend ist.



Im weiteren Verlauf erfährt man dann aber doch, dass die Detailfülle gerade bei der Hintergrundbeschallung immens ist. Problematisch ist zwar, dass die Platte an sich sehr leise abgemischt ist und man wirklich ordentlich aufdrehen muss, um genau diese Erfahrungen zu machen, doch spätestens im elfminütigen 'Futura 2000' hat SAN LEO dann doch einen Bannkreis gebastelt, dem man sich nicht mehr so leicht entziehen kann.



Es ist ein bisschen Genie und ein bisschen Wahnsinn, ausgegeben in einem sehr relaxten Setting, das aber insofern fordernd ist, dass "Aves Raras" einige Stellen mit größeren Geduldsproben vorweist. Kann man sich darauf einlassen, wird das spacige Gemisch durchaus Begeisterung auslösen und mit seinen Soundscapes einen erdenden Effekt verursachen. Mir persönlich hat das Ganze sehr gut gefallen, auch wenn es gedauert hat, die Klangwelten von SAN LEO zu begreifen.