SAINTED SINNERS - High On Fire

High On Fire

Mehr über Sainted Sinners

Genre:
Hardrock
∅-Note:
8.00
Label:
ROAR
Release:
21.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Crown of Thorns
    2. Out of the Blue
    3. Night After Night
    4. Sunshine
    5. Empty Days of Wonder
    6. Worlds on Fire
    7. Down in A Hole
    8. Hide in the Dark
    9. Sweet Sweet Addiction
    10. Lost in A Storm
    11. Who Are You

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren